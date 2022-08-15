Важный ориентир 3 Юрий Бутусов

15.08.2022, 8:16

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Юрий Бутусов

Что говорит о резком падении боеспособности армии России.

Важный ориентир. Согласно данным публичного мониторинга российских соцсетей и трофейными документами авторы проекта Killed in Ukraine установили личные данные ровно 1000 российских генералов и офицеров, уничтоженных защитниками Украины начиная с 24 феврал

Данные неполные, поскольку Россия скрывает потери, никаких списков нет, но важно, что имеющийся публичный список убитых российских командиров поименен и проверен. Это минимальная, но достоверно подтвержденная цифра.

Итак, на данный момент за полгода войны по имеющимся публичным данным самих российских источников Россия потеряла 10 генералов.

Особое внимание я обращаю на огромные потери младших офицеров в звене младший лейтенантов и капитанов — 722 человека. Именно эти люди командуют взводами, ротами, батареями, то есть они непосредственно ведут в бой и, я сказал бы так, делают войну.

В ВС РФ нет самостоятельного сержантского корпуса, поэтому потери младших офицеров имеют ключевое значение для определения боеспособности войск. Такие потери опытных на своих должностях командиров русской армии в такой срок является неприемлемыми, восстановить их россияне не смогут.

Именно большие потери убитыми и ранеными младших командиров определяют резкое падение боеспособности противника, неспособность российских войск проломить украинскую оборону, несмотря на многократное преимущество в боевой технике и боеприпасах.

Российская армия может получить новые танки и пушки, но она не может быстро заменить командиров рот или батарей, их нельзя купить или взять на базе хранения, боеспособный командир — это тот, кто постоянно на войне, кто имеет большой практический опыт и проходит различные ступени в войсках.

В современной войне не имеет значения количество бойцов с автоматами. Если люди не имеют децентрализованного управления, если нет боеспособности на уровне рота-батарея, и прежде всего — в качестве командования, количество вооруженных людей в форме не играют никакого значения, разве что создают очень дорогую и ценную массовку.

Уничтожение российского командного состава на поле боя имеет не меньшее значение для разгрома российской армии, чем уничтожение логистики.

Судя по потерям офицеров, которые только стали известны, оценки русских потерь в 15 тысяч убитых не выглядят преувеличением. И это без учета многотысячных потерь мобилизованных и неподготовленных людей на временно оккупированных территориях, а также много тысяч, которых противник даже не считает и не учитывает.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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