Белорусские вузы берут всех желающих? 9 15.08.2022, 8:20

5,342

Фото: Reuters

Чем может закончиться набор троечников.

Выпускников школ по-прежнему мало, в то время как мест в вузах много. Однако многие школьники перестали стремиться в белорусские заведения, что провоцирует недоборы по многим специальностям, пишет thinktanks.by.

Вступительная кампания в белорусские вузы завершилась 10 августа зачислением на все формы обучения. Прием документов на платную форму обучения проходил дольше обычного – ровно три недели с 18 июля по 8 августа. Десятки вакантных бюджетных мест остались почти во всех университетах. Многие вузы объявили дополнительный набор.

В вузы поступают «троечники»

По сообщению Министерства образования, план приема на бюджет в вузы выполнен почти на 100%, а на платное на 95%.

Что это значит? В вузы приняли, практически, всех желающих и еще остались места! В большинстве вузов на большинство специальностей конкурса не было или почти не было.

По мнению известного белорусского педагога, репетитора по физике и математике Евгения Ливянта, «вступительная кампания в вузы провалена второй год подряд».

«Практически на любую специальность можно было поступить абитуриенту с 250 баллами из 400, то есть, будучи по советским меркам троечником, закончившим всего лишь 9 классов из 11», - отметил эксперт

Он объясняет, что нужно, чтобы набрать 250 баллов в совокупности по четырем испытаниям. Это, например, 70 +60+60+60.

Пусть средний балл аттестата абитуриента равен 7, что означает 70 баллов для приемной кампании. «Сейчас такой средний балл бывает только у посредственных учеников, «крепких троечников» по меркам советской школы», - отмечает эксперт.

Пусть абитуриент набрал на каждом из трех ЦТ по 60 баллов. При современной системе подсчета баллов 60 баллов набирает абитуриент, который усвоил школьную программу на 20 – 25%. Другими словами, его знания не выше уровня ученика 9 класса, который учится весьма средне.

«Все это означает, что в вузы пришло очень много студентов, которые не в состоянии усвоить вузовскую программу даже 1 курса. Значит, или их отчислят, или они отчислятся сами, или их будут до последнего «тянуть за уши», чтобы вузы не остались без студентов, а значит, без финансирования и преподавателей», - поясняет Евгений Ливянт.

Но все равно, часть специальностей неизбежно, в очередной раз, придется закрыть или объединить с другими специальностями.

Эксперт приводит в пример один из ведущих вузов страны – БНТУ. На автотракторном факультете 295 бюджетных мест, а абитуриентов с баллами выше 250 около 170 человек. На платном отделении 26 мест, и у всех поступивших сумма баллов меньше 250 (у десятерых из них количество баллов ниже 200!!!).

«То есть, среди 321 первокурсников половина не в состоянии понять то, что они услышат даже на первой лекции по высшей математике или физике, точнее, они вряд ли что-нибудь поняли бы и на уроке математики в 10 классе».

По мнению эксперта, аналогичная ситуация или еще худшая в большинстве вузов страны на большинстве специальностей.

Слишком мало школьников?

На первый взгляд, причина заключается в том, что у нас слишком много мест в вузах и мало выпускников школ. Несколько дней назад Министр образования в качестве объяснения сложившейся ситуации сказал, что «в этом году 52 тысячи выпускников 11 классов. Всего проходило тестирование 61 тысяча молодых людей, это и выпускники, в том числе и прошлых лет. А всего количество мест в этом году бюджетных и внебюджетных 53,5 тысячи. Давайте сами поймëм, насколько актуальна миграция».

Однако Евгений Ливянт в ответ на это приводит статистику прошлых лет по соотношению выпускников школ, мест в вузах для первокурсников и абитуриентов. Данные приводятся в диаграмме.

Мы видим, что в 2016 году число всех абитуриентов превышало число мест в вузах в 1,6 раз, а затем это отношение постоянно снижалось и стало равно в этом году 1,14.

Выпускников школ мало уже давно, но теперь они не хотят в белорусские вузы

«На мой взгляд, этот факт означает, что количество желающих учиться в белорусских вузах неуклонно снижается», - делает выводы из статистических данных Евгений Ливянт.

По его мнению, многие абитуриенты сдают ЦТ, но не подают документы в наши вузы. Возникает вопрос: а зачем сдавать ЦТ в таком случае?

Ответ простой: по результатам нашего ЦТ можно поступить в вузы других стран, в первую очередь, польские и российские, и этой возможностью с каждым годом пользуется все больше абитуриентов, что неудивительно.

Белорусский абитуриент может подать документы ровно в один вуз нашей страны и для этого надо несколько раз в июле и августе лично приехать в приемную комиссию. А чтобы подать документы сразу в пять российских вузов, никуда ехать не надо, достаточно зайти на российский сайт госуслуг. Кроме этого, можно принять участие в олимпиадах российских вузов, которые часто не сложнее ЦТ, и поступить в вуз еще весной.

Аналогичная ситуация и с польскими вузами: документы можно дистанционно подавать во многие вузы и поступить по результатам ЦТ или по баллам в школьном аттестате.

«Конечно, это значимая, но далеко не единственная причина падения престижа наших вузов. А с учетом того, что с этого года в конкуренцию за наших абитуриентов активно включились и литовские вузы, можно с сожалением ожидать неутешительных результатов вступительной кампании и в следующем учебном году», - предупреждает эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».