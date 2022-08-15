The New York Times: Украина меняет свою военную стратегию 1 15.08.2022, 8:40

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ВСУ готовится переломить ход войны

The New York Times пишет, что на протяжении последних недель ВСУ изменили стратегию благодаря западным вооружениям и добились успеха в замедлении продвижения России, приводит статью американского издания «Новое время».

Журналисты отмечают, что Украина смогла поразить российские силы глубоко во вражеском тылу, нарушая тем самым критические цепи поставок и поражая цели, которые являются ключевыми для боевого потенциала Москвы.

В свою очередь новое оружие ВСУ заставило Россию перестраивать свою тактику на поле боя, создав некоторое пространство для принятия украинцами стратегических решений, говорится в статье.

NYT указывает на взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму и подрывы мостов в Херсонской области.

«Эта стратегия, похоже, дает определенные результаты. Хотя украинские военные не добились серьезных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение России по крайней мере в настоящее время и остановить тяжелые потери, которые Украина несла в последние месяцы», — пишет издание.

Авторы отмечают, что Украина надеется переломить ход войны в Херсонской области.

Но вместе с тем противник продолжает оказывать давление на востоке и юге, и некоторые позиции постепенно прогибаются. Таким образом, у российских военных все еще есть достаточно сил для продолжения наступательных операций, считают авторы статьи.

Усилия Украины на юге являются не столько изменением подхода, сколько расширением с помощью нового оружия большей дальности стратегии, принятой в начале войны и призванной уравнять «правила игры» с Россией. Поскольку российская армия намного превосходит силы Украины по количеству военнослужащих, оружия и боеприпасов, украинские вооруженные силы должны быть новаторскими и гибкими, говорится в статье.

Авторы отмечают, что Украина надеется переломить ход войны в Херсонской области.

Используя HIMARS и другое дальнобойное оружие, украинские силы постепенно снизили способность России обеспечивать поставки территорий на правом берегу Днепра, включая Херсон.

По словам представителя украинского командования, идея состоит в том, чтобы сделать условия столь неприемлемыми, чтобы Россия сама отступила за Днепр перед украинским контрнаступлением.

«Украинский путь, который с каждым днем становится все более очевидным, заключается в нанесении ударов, подрывающих способность Москвы поддерживать силы, развернутые ею на фронте», — пишет издание.

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