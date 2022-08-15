Минчане купили в питомнике кошку, а она оказалась бешеной 1 15.08.2022, 8:48

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Почти десять человек ходят на прививки, некоторые в больнице, а два питомника пережили карантин.

Странная история с плохим сюжетом и непонятным продолжением разворачивается между Минском, Борисовом и Новополоцком. Столичная семья купила в питомнике маленькую милую кошечку. Сутки она играла с новыми хозяевами и ребенком, а потом легла на бок и умерла. Еще через сутки санслужба дала заключение: бешенство. Теперь с десяток человек ходят на прививки, некоторые в больнице, а два питомника пережили карантин. Главная загадка не разгадана: откуда взялся вирус и куда он подевался? Разбирался Onliner.

Легла на бок и умерла

Бешенство не лечится, все заразившиеся умирают. Это аксиома, которая пригодится нам для понимания проблемы. Вирус передается через кровь (мелкая ранка подойдет) и слизистую со слюной. Единственное спасение — до истечения инкубационного периода (от 7 суток) пройти курс антирабических прививок.

После того как повторили матчасть, рассказ минчанки Дианы. Предупреждаем: сложно поверить в такую ситуацию в XXI веке, но есть документы. 17 июля она купила 5-месячного мейн-куна по имени

Беатрисия Ловлори. Это видео из аккаунта питомника:

Питомник легальный, у кошки были все полагающиеся документы и отметки о прививках, в том числе о «бешенке». Заплатила Диана для начала 600 рублей.

— Вечером мы с мужем приехали в Борисов, где находится этот питомник. Нам вынесли трех котят и их папу. Меня смутило, что один котенок слишком подвижен, он нас тут же и поцарапал. Но потом мы решили, что это нормально, взяли именно эту кошечку. Нам дали корм на первое время, мы купили лоток и миски… А 19 июля мне на работу позвонил муж и сказал, что кошка умерла. Как это возможно?!

Говорит, котенок перед этим бегал, играл с нашей 5-летней дочкой. А потом она пришла и говорит: «Кошечка не может встать». Она лежала на боку, дергались лапки, пыталась подняться. Потом начались хрипы, вывалился язык. Муж засунул палец в горло — посторонних предметов нет. Стал делать искусственное дыхание. После судорог понял, что кошка мертва.

Диана рассказывает, что проверить котенка посоветовала сестра-медик: мол, остановка сердца и асфиксия как раз могут быть причинами смерти при бешенстве.

— Поехали в ветклинику — там сказали, что лаборатория работает до 17:00, приходите завтра. А котенка пока можно положить в морозилку. Представьте весь этот хоррор: мы с мертвой кошкой в багажнике отправляемся домой, потом в больницу, потом в другую, куда кладут детей. Врачи посоветовали нам на всякий случай вакцинироваться, потому что дело-то серьезное…

Вместе с тем семья на тот момент не особо верила в реальность бешенства: есть же отметка о прививке…

В общем, решение о том, соглашаться ли всей семьей на курс прививок (с учетом собственных аллергий и медицинских обстоятельств), договорились принимать после исследования котенка на наличие вируса. Сроки пока позволяли (инкубация, как мы помним, от 7 суток).

Бешеный

— Рано утром мы первыми прибыли на Гурского. Здесь опечатали труп и повезли его в лабораторию.

А в 17:00 Диане позвонили: подтверждено бешенство. Как это возможно?

— Представьте наше состояние. Мы все с ней контактировали, она, как нормальный котенок, кусалась и царапалась. Сразу выехали по больницам делать антирабические прививки — ребенок с мужем в одну, я в другую. В десять вечера закончилась вакцинация — в моем случае с гормоном и антигистаминным препаратом.

Вообще-то, к числу контактов добавились еще дедушка и бабушка, которые гладили Беатрисию. После первых уколов бабушка, как и Диана, задержалась в больнице из-за астмы и проявившейся аллергии.

В настоящее время семья Дианы проходит курс из шести прививок. (Но, как выяснилось не только эта семья.) Санслужба, следуя своим протоколам, начала положенные процедуры. Диане велено обработать квартиру, уничтожить все кошачьи принадлежности.

Не тот труп?

Питомник в Борисове, судя по соцсетям, продолжает работу, выкладывает новых «мейн-кунчиков». Тогда же, после случившегося с Беатрисией, заводчица опубликовала ее фото с грустной подписью. Кроме переживаний и «мягких облачков», там есть фраза: «Интуиция меня подвела, и я не смогла рассмотреть в глазах будущих родителей опасность». Что бы это ни значило.

Журналисты связались с Натальей, хозяйкой питомника. В ее изложении события выглядят несколько иначе.

—Когда приехали покупатели, особое внимание они обращали на наличие прививок. Разумеется, все мои котята привиты по возрасту. В данном случае это был алиментный котенок. Папа — наш, борисовский, мама — из новополоцкого питомника. То есть родился он там, там же был вакцинирован (в том числе от бешенства), а у нас провел где-то полтора месяца, из которых 21 день жил отдельно, на карантине, с моими животными в это время не контактировал… После покупки в тот же вечер новые хозяева мне отзвонились: все нормально, котенок играется, ест, быстро освоился на новом месте.

Дальше события начинают петлять. По словам Натальи, на следующий день ей позвонил муж покупательницы, сообщил, что у жены появилась аллергия, и спросил, можно ли вернуть котенка. Заводчица говорит, что, получив согласие, супруги в тот же вечер снова приехали в Борисов, но в дом к ней так и не зашли; отзвонились и сказали, что, возможно, это все же аллергия на корм.

Следующий звонок был уже с сообщением о смерти котенка.

— Для меня это был шок, — говорит Наталья. — Я работаю почти четыре года, это у меня первый случай, что котенок вообще умирает.

Наталья особо отмечает: причины смерти кошки никто не устанавливал.

— Так при чем тут уже причины, если выявлено бешенство?

— На самом деле, это важно, — считает хозяйка питомника. — Я совершенно не понимаю, как там могло оказаться бешенство. В итоговых документах никак не описан этот котенок: ни окрас, ни возраст, ни другие признаки. И вообще, написано «кот». И теперь они утверждают, что это мой котенок, который оказался бешеным. Ну не может здоровый привитый котенок быть бешеным! Вот тут и важно было понять причину смерти, но они почему-то сразу пошли делать анализ на бешенство.

Этот детектив выглядит все более странным.

«Признаков не наблюдалось»

Разумеется, после получения результатов в Борисове в тот же миг включились санитарные протоколы — как и в семье Дианы. На 10 дней питомник поставили под наблюдение: не проявятся ли у кого-то опасные признаки. Наталью и ее родных отправили на прививки. Аналогичные процедуры запустились в Новополоцке.

Срок истек 29 июля — никто не заболел.

Откуда взялось бешенство и куда подевалось — загадка.

И Диана, и Наталья говорят, что намерены докопаться до истины. Минчанка собирается обратиться в суд (деньги ей так и не вернули) и переживает, что в этом питомнике могут купить котят и другие люди (либо покупали ранее). Наталья не верит, что ее питомица могла заразиться бешенством и уж тем более умереть от него. Считает, что могла быть другая причина. Обе женщины при этом ссылаются на документы и заключения компетентных организаций.

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