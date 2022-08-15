Ответка Вучича в Москву 1 Telegram-канал «СерпомПо»

15.08.2022, 8:50

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Александр Вучич

Здесь даже уже и не в спину удар, а чуть пониже.

Несколько дней назад посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сделал интригующее заявление: «Создание в Сербии российской военной базы является суверенным делом этой страны, плюс это вопрос интересов самой РФ».

В Сербии это заявление вызывало непонимание и возмущение. В нынешней непростой ситуации.

И вот в воскресенье большой, первый и последний союзник РФ на Балканах – президент Вучич отправил «ответку» в Москву: «Сербии не нужны чьи-либо военные базы. Она будет сохранять военный нейтралитет и союзнические отношения. Не станет стыдиться связей с Россией, Китаем, США и ЕС, но о себе позаботится сама».

То есть, переводя с дипломатического языка на понятный путинской дипломатической подворотне: «Уши от мертвого осла получите, а не базу в Сербии в подбрюшье у НАТО».

И какому чудаку в Кремле пришло в голову затеять глуповатые маневры в Сербии? Неужели было непонятно, что не присягнет Сербия авантюрам?

Но это еще не конец истории.

«Источники Коммерсанта в Белграде, знакомые с позицией сербских властей, объясняют осторожные высказывания президента еще и активизировавшимся в последнее время военным сотрудничеством Сербии с США, прежде всего на военной базе «Юг» в окрестностях Буяноваца на юге страны.

Это подтвердил и Александро Педраза, глава американского Офиса по оборонному сотрудничеству, который координирует взаимодействие сербской армии с Пентагоном. По его словам, приоритет военного сотрудничества США и Сербии — развитие базы «Юг» как «главного центра обучения армии Сербии по стандартам НАТО и подготовки сербских спецподразделений для участия в миротворческих операциях».

Здесь даже уже и не в спину удар, а чуть пониже. И довольно сильно.

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