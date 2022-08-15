«Поездил на новом автомобиле, продал его и заработал» 15.08.2022, 9:41

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Сколько зарабатывают белорусы, перепродавая свои машины в Россию?

Бытовало мнение: автомобиль, выезжающий из дверей салона, автоматически теряет в цене 20%. Правдой это было до нынешнего года. Из-за санкций и нарушения логистических цепочек образовался дефицит. Как итог — россияне ринулись на наш рынок и стали скупать свежие машины с небольшим пробегом. На фоне всего этого заметно подросли и цены. Неужели сейчас можно продать дороже, чем покупал пару лет назад? Продавцы утверждают, что да. Onliner публикует истории людей, продавших свои автомобили этим летом.

Алексей и Geely Coolray 2020 г. в., пробег 42 000 км

Цена при покупке — 52 900 рублей, заработал при продаже 10 000 рублей.

— Раньше у нас в семье никогда не было машины из салона. И, признаться честно, мы устали ремонтировать и постоянно вкладывать деньги в б/у автомобили. Хотелось наслаждаться комфортом и не думать о том, что в любой момент что-то может сломаться. Было решено купить именно новую машину у дилера. Достаточно удачно продали наш семилетний BMW X1, добавили накопления и осенью 2020 года стали счастливыми обладателями нового Geely Coolray в самой «жирной» комплектации Flagship.

Спустя почти два года не мог утверждать, что автомобиль некомфортный: в салоне тихо, едет приятно, на ходу ничего не стучит, не отваливается. Но вот качество комплектующих и гарантийный сервис вызывают вопросы. На 25 000 км пробега перегорел правый дублирующий поворотник. Еще через 5000 км вышла из строя кнопка открывания багажника. При диагностике на третьем ТО выяснилось, что «в ноль» стерта одна из задних тормозных колодок. Но самое неприятное вскрылось при пробеге всего в 38 000 км — появилась сильная вибрация и посторонние звуки при торможении. Загнали на гарантийный сервис, а там полный набор: проблемы со ступичными подшипниками и коррозия всех тормозных дисков. В итоге месяц ожидания запчастей и ремонта, причем не все работы провели по гарантии. Ну а раз так — машину на продажу.

Решили возвращаться хоть и к б/у, но все же немецкому качеству. А тут и время как нельзя лучше. Подал объявление — и телефон не умолкал. Если звонил российский номер, то людей интересовало аварийное прошлое автомобиля и оригинальность пробега. Если «+375», то сразу начинались торги, причем не на сотни, а сразу на тысячи. В итоге машина уехала в РФ. Получилось ли заработать? Однозначно. Выручил за «китайца» 63 450 рублей, что примерно на 10 000 рублей больше изначальной цены.

Дмитрий и Skoda Octavia A7 2020 г. в., пробег 33 000 км

Цена при покупке — 56 210 рублей, заработал при продаже 10 000 рублей.

— С 2020 года ходило много разговоров о девальвации белорусского рубля. Опыт подсказывал, что на этом можно заработать. Покупку автомобиля рассматривали только в кредит с минимальным привлечением собственных средств. Дилер достаточно дорого оценил мою предыдущую Skoda — вышло около 50% от стоимости новой «Октавии». А на вторые 50% оформили кредит в рублях под 13,5% годовых на 10 лет. Комплектация была не самая топовая, но близкая к таковой, плюс популярная АКПП и приятный турбированный мотор 1,8 TSI. В общем, все то, что надо типичному белорусу средних лет.

Скачка курса валют пришлось ждать полтора года. Он был настолько стремительным в самом начале (когда доллар в марте поднялся до 4 рублей), что я и подумать не мог, что все откатится назад уже буквально через месяц.

Погасить остаток кредита с валютного депозита я просто не успел, а дальше уже и смысла не было. Но тут к нам ринулись россияне. Хоть спрос на автомобили стал более активным, в первые месяцы хапуна машину решил не продавать — выставил цену по верху рынка и стал ждать. В начале лета моя цена стала актуальной и пошли звонки. Принципиально публиковал объявление только на российских сайтах, так как понимал, что у нас на мою «Октавию» клиента не найти. В итоге автомобиль уехал в Москву с разницей в 10 000 рублей, или около $4000, по сравнению с изначальной ценой 2020 года.

Виолетта и Audi Q3 2012 г. в., пробег 94 000 км

Цена при покупке — $14 000 (в эквиваленте), заработала при продаже $4000.

— Я купила эту машину два года назад у своих близких знакомых. Предложение было очень хорошее: немецкая сборка, неплохая комплектация, «автомат» с 2,0 TFSI и оригинальный пробег в 70 000 км. Не так давно мы переехали жить в свой загородный дом, где появился постоянный доступ к «автомобильному электричеству» — розетке на улице. Езжу я много, а заправлять машину становится все дороже и дороже с каждым вторником. Заказали из Германии трехлетнюю «электричку» BMW i3. Сейчас на них распространяется нулевая растаможка и возможность возврата немецкого НДС. Плюс евро сравнялся с долларом. В итоге получилась очень даже хорошая цена.

Планировала вернуть за Audi хотя бы те же деньги, что были потрачены на нее изначально. Но муж сказал, что цены изменились и можно даже заработать. В объявлении выставили цену в $18 500. Вначале приходили странные сообщения от непонятных людей, мол, заберем не глядя за $15 000. А через неделю приехал человек из Екатеринбурга. Сразу было видно, что мужчина знаком с Audi, знает, куда смотреть и на что обращать внимание. Да там и смотреть особо не надо было — вся машина в родной краске и с оригинальным пробегом. Ударили по рукам за $18 000. В итоге автомобиль за два года подорожал на $4000.

Юрий и Volvo XC60 2020 г. в., пробег 30 000 км

Цена при покупке — $48 000, заработал при продаже $6000.

— В марте 2020 года была заводская акция на новые Volvo. В придачу к этому немного просел российский рубль, с учетом чего дилер и формировал свой прайс. Так, новый XC60 в комплектации Inscription с 2-литровым бензиновым мотором стоил около $48 000. Этот вариант и купил.

Через два года и спустя 30 000 км пробега все же решил пересесть на седан. Заказал у минского дилера BMW новую дизельную «пятерку» по цене €51 000. Пока машина была в пути, продавал свою Volvo.

Скажу честно: для меня было бы счастьем вернуть потраченные два года назад деньги. Мне уже за 50, и за всю жизнь я не помню случая, когда, поездив на новом автомобиле, смог бы не только продать его без потерь в финансах, но еще и заработать. Тем не менее на Volvo нашелся покупатель из Санкт-Петербурга, готовый отдать за нее $54 000 в эквиваленте. В удивительное время живем.

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