Эксперт: Боевые действия на юге Украины перешли в важную фазу 15.08.2022, 10:15

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Сейчас ВСУ создали предпосылки для активных действий на суше.

Боевые действия на юге Украины находятся в первой важной фазе деоккупации территории Вооруженными силами Украины. Об этом заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, украинские защитники уничтожают логистику врага, что является предпосылкой для активных действий.

- Относительно Херсона и юга Украины, то не нужно формировать чрезмерные ожидания. Пока битва за юг Украины находится в первой, или важной фазе. Вооруженные силы Украины смогли изолировать боевые действия за счет использования высокоточных ракет по складам и командным пунктам оккупантов. Мы уничтожаем систему логистики, управления и противовоздушной обороны россиян. Такие действия являются предпосылкой для активных действий на суше, - пояснил Згурец.

Аналитик добавил, что для ВСУ важно уничтожать склады с боеприпасами и командные пункты на левом берегу Днепра Херсонщины.

- Если вражеские командные пункты переместились с правого берега Днепра на левый, то это не значит, что руководство войсками у врага потеряно. Думаю, что процесс контроля остается. Вопрос лишь в том, чтобы мы уничтожали эти командные пункты на левом берегу Днепра, - подытожил он.

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