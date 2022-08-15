«Калиновец»: Лукашенковские войска, возможно, были в Буче 4 15.08.2022, 10:30

3,006

Некоторые белорусские спецподразделения совместно с российскими принимали участие в боях против ВСУ.

Еще начиная с Революции Достоинства в Киеве, флаги свободной Беларуси, было-красно-белый, были неотъемлемой частью сопротивления тирании. Одним из первых, кто погиб во время Революции Достоинства был белорус Михаил Жизневский. Он был убит во время защиты протестующих выстрелом снайпера 22 января 2014 года.

Его убийство показало, что борьба с тиранией — это вопрос не только самих украинцев, но и других народов.

Плечом к плечу вместе с украинцами и добровольцами из других стран, белорусы сражались против российской агрессии на Донбассе в 2014 году. Тогда не было ни одного добровольческого батальона в котором бы не было добровольцев из Беларуси. В полку «Азов» была даже создано отдельная «белорусская» рота. Но к сожалению, своих, отдельных белорусских подразделений не было. Первая попытка создать отдельно подразделение, была принята в конце 2014 начале 2015 года. Тогда в составе Украинской добровольческой армии была создана Тактическая группа «Беларусь». Невзирая на небольшое количество, в чуть более чем 30 солдат, данное подразделение приняло активное участие в боях в Донбассе. Два его бойца погибли в боях под Волновахой в 2016 году.

После протестов в Беларуси в 2020 году, которые были вызваны фальсификацией результатов президентских выборов, в ходе которых «победил» Александр Лукашенко и последовавших после этого задержаний, и массовых репрессий, количество белорусов-оппозиционеров в Украине значительно увеличилось. На тот момент интенсивность боев в Донбассе значительно снизилась и добровольческие формирования, практически не принимали участи в боевых действиях. Что способствовало тому, что большинство белорусов-добровольцев перешли к политической деятельности.

Но, после начала полномасштабного российского вторжения армии РФ в Украину 24 февраля 2022 года, белорусы встали на защиту Украины. Одним из самых известных белорусских подразделений стал полк имени Касутся Калиновского, костяк которого составили бывшие бойцы Тактической группы Беларусь: экс-политзаключенный Эдуард Лобов, активист белорусской оппозиции Ян Мельников («Беларус»), а также бойцы с позывными «Ваяр», «Зубр», «Кит» и «Тур».

Об истории полка имени Кастуся Калиновского «Польское радио» попросило рассказать Олега Овчинникова, действующего бойца полка:

— Полк Калиновского сегодня – это белорусы, которые сражаются в составе ВСУ за независимость и территориальную целостность Украины. Одновременно с этим мы сражаемся за независимость Беларуси. Поэтому, как говорил когда-то великий сын украинского народа – Вячеслав Черновол: «не будет никогда свободной Украины без свободной Беларуси». Поэтому мы сейчас здесь сражаемся за независимость двух стран.

История полка началась еще с первых дней полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Тогда те белорусы, которые участвовали в войне ранее, еще начиная с 2014 года, объединились в территориальную оборону при батальоне «Азов», чтобы защищать Киев от наступления российских войск. Это подразделение начало увеличиваться и на его основе сначала была сформирована рота при «Азове», немного позже батальон, который вошел в состав ВСУ. А сейчас при увеличении количества добровольцев мы являемся полком имени Кастуся Калиновского, который состоит из двух батальонов. Эти два батальона сейчас принимают участие в боевых действиях на фронте и третий батальон еще формируется.

Стоит также отметить, что в каждую военную операцию в которой принимает участие полк, мы четко согласовываем и прорабатываем с командованием ВСУ. Мы никогда не занимаемся отсебятиной и никогда не действуем отдельно от вооруженных сил Украины.

Олег Овчинников добавил, что большинство бойцов пока – это белорусские добровольцы из европейских стран:

— Большинство, около 90% тех, кто воюет в нашем полку – это добровольцы, приехавшие с Польши, Литвы, Германии и других европейских стран, где они прятались от репрессий со стороны Лукашенко. Большинство из них знают, что такое борьба, свобода и готовы сражаться за эти ценности.

Одним из главных и наиболее сильных направлений ударов российской армии было направленно на Киев. С территории Беларуси в Киевскую область вошли элитные российские подразделения в количестве около 40 тыс. человек. Но, пройтись маршем им не удалось, их в первый же день остановили на линии Ирпень – Буча – Гостомель. Одними из тех, кто первым, не имея даже всего необходимого вооружения были добровольцы из Беларуси. Они вместе с украинскими и российскими добровольцами отражали атаку оккупантов в городе Буче, в ходе боев погибли два белоруса: Илья Хренов и Алексей Скобля.

Однако даже после отражения атаки российских захватчиков и их выхода из Киевской области, с территории Беларуси продолжают наносится ракетные и авиаудары ВКС РФ. При этом продолжаются угрозы со стороны диктатора Лукашенко в адрес Украины. Начиная с мая месяца возле границы с Украиной, войска РБ проводят масштабные учения по формированию БТГр. Многие военные эксперты и аналитики указывают на возможность вторжения войск Лукашенко на территорию Украины. Вопрос о том, на сколько существует такой риск мы адресовали нашему собеседнику:

Возможность вторжения войск Лукашенко в Украину по-прежнему остается. Но тут стоит обратить внимание на несколько важных аспектов. Во-первых, т.н. «белорусская армия», потому что она не является белорусской не по сути, не по других показателях. Эта армия абсолютно деморализована, особенно это было заметно в первые дни войны в Украине, когда весь мир увидел видео горящих российских танковых колон под Ирпенем, Бучей, Харьковом. Еще тогда, даже те, кто ранее хотели повоевать в Украине резко передумали и сейчас, мягко говоря, они воевать не хотят. Они понимаю, что если они попадут на территорию Украины, то их «героическое» сражение будет продолжатся максимум 20 минут. Их просто разобьют. Сейчас украинская армия это уже не та армия, что была в 2014 году и легкой прогулки для них точно не будет, точно также, как и не было легкой прогулки у российских войск в феврале этого года.

Также стоит подчеркнуть, что в т.н. «белорусской армии» нет никакого боевого опыта. Она не принимала участия ни в одном вооруженном конфликте начиная со Второй мировой войны.

Периодически с разных источников появлялась информация о возможном участии в войне против Украины спецподразделений РБ. Олег Овчинников рассказал, что данные подразделения находились в городе Буче, где произошло одно из крупнейших военных преступлений российской армии против украинцев:

— Да у нас имеется такая информация, что некоторые спецподразделения совместно с российскими подразделениями принимали участие в боях против ВСУ. Есть даже сообщения о том, что эти спецподразделения были в Буче и вполне возможно, что они причастны к убийствам мирных жителей. Тут стоит понимать один аспект, что они подобное совершают не впервые. Они на протяжении многих лет убивали белорусов, свой собственный народ. Они убивали тех, кто хоть как-то выступал против Лукашенко. Поэтому в убийстве мирных и не в чем неповинных людей, которые сражаются за свою свободу, для них нет ничего нового.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».