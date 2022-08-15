Как Путин приближает военное поражение России Альфред Кох

15.08.2022, 10:39

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Альфред Кох

С таким союзником, как глава Кремля, у Украины и всего свободного мира нет шансов проиграть.

Вся эта полемика, о том будет ли в России «катастрофа», это все средневековая схоластическая дискуссия о том, «сколько ангелов умещается на кончике пера». Для одного катастрофа — тотальный голод и трупы на улицах, а для другого — «жемчуг мелок».

Все эти разговоры «будет катастрофа — не будет катастрофы» — это все чистая софистика. Помните знаменитый софизм «о куче зерна»: сколько зерен образует понятие «куча»? Одно зерно — это «куча»? А два? А тысяча? А миллион? И т. д. Не существует строгого и общепринятого понятия «экономическая катастрофа» как не существует строгого определения слова «куча».

И поэтому затягивание в эту дискуссию — это беспроигрышный ход. Что бы не случилось, ваш оппонент всегда может сказать: это еще не катастрофа. И для убедительности показать тебе фотки из какого-нибудь Южного Судана с толпами ходячих детей-скелетов и похожими на брошенные ржавые велосипеды дохлыми коровами на улицах.

Поэтому я введу свое понятие «экономической катастрофы» применительно к нынешней России. И даже берусь утверждать, что она уже случилась. В моем понимания «катастрофа», это когда в абсолютно благоприятных условиях, при цене на нефть больше ста долларов за баррель, при колоссальном спросе на газ, металлы, минеральные удобрения, лес, зерно и прочие статьи российского экспорта, российское правительство исхитрилось провести такую политику, что страна оказалась в политической и экономической изоляции, а падение ВВП составит в 2022 году по разным прогнозам от 4 до 8%.

Российское правительство из-за абсолютно бессмысленной военной авантюры разом лишилось половины своих золотовалютных резервов (300 млрд. долл.). И даже по прогнозам собственного ЦБ экономический спад будет продолжаться вплоть до 2025 года.

И при этом, что предлагается в качестве бонуса за эти лишения? Закрытие возможности ездить в Европу и приобретение (и то, только в случае военной победы) полностью разрушенных территорий на востоке и юге Украины.

Это я уже не говорю о гуманитарной катастрофе в виде колоссальных людских потерь (думаю, в конце концов, не менее 100 тыс. убитыми и 300 тыс. раненными) и полностью разрушенных демократических институтов, с установлением в России хрестоматийной диктатуры сталинского типа.

Ну а что будет в случае вполне вероятного военного поражения — я даже боюсь себе представить. И если все это не катастрофа, то ок. Не катастрофа — так не катастрофа. Назовите это «мелкие неприятности». Я на все согласен.

Кстати, что касается военного поражения России, то мало кто сделал для его приближения больше, чем Владимир Владимирович Путин.

Его неадекватное представление о мощи его армии и вообще — о роли и значении РФ в мире, о тех приоритетах, которые стоят перед Россией и все прочее, оно настолько ошеломительно некомпетентно, что в плане военного поражения России у меня на Владимира Владимировича большие надежды.

Вот вы говорите больше HIMARSов надо, большей дальности ракеты, танки, самолеты и т. д. А я говорю: не мешайте Путину управлять Россией, восхищайтесь им, поддакивайте ему, исполняйте то, что он говорит, и катастрофа России — неизбежна.

Катастрофа, это ведь не всегда дохлые коровы на улицах. Перефразируя булгаковского профессора Преображенского хочется сказать, что катастрофа не в сортирах, а в головах. А в нынешней России (кстати!) еще и там, и там.

И катастрофой (в том числе и, да, экономической), является то, что Путин сделал со своим народом. Во что он превратил его за двадцать два года своего правления. И меня берет оторопь, когда я думаю, что с этими людьми случится, когда Россия окажется у разбитого корыта. Какие еще демоны вырвутся из этого нравственного погреба…

Короче. С таким союзником, как Путин, у Украины и всего свободного мира нет шансов проиграть. А значит победа будет за нами. Потому, что наше дело правое и враг будет разбит.

Альфред Кох, «Фейсбук»

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