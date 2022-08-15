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Даже лояльные режиму аналитики прогнозируют огромную инфляцию

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  • 15.08.2022, 10:45
Даже лояльные режиму аналитики прогнозируют огромную инфляцию

Как минимум — 18%.

Инфляция в Беларуси к концу года будет не ниже 18%, прогнозируют эксперты Евразийского банка развития, которые довольно выпускают довольно лояльные для режима прогнозы.

Аналитики также рассказали, с чем связан нынешний скачок цен на товары и платные услуги в нашей стране.

Напомним, чиновники прогнозировали на нынешний год годовую инфляцию на уровне 6%, но уже в июле она разогналась до 18,1%.

Ускорение годовой инфляции в июле эксперты ЕАБР объясняют «давлением со стороны производственно-логистических цепей и сформированной во втором квартале недооцененности белорусского рубля к российскому».

«Продолжает сдерживать рост потребительских цен снижение стоимости плодоовощной продукции, которое идет быстрее сезонных темпов», — уточняют в ЕАБР.

По прогнозу аналитиков, годовая инфляция в Беларуси будет не ниже 18%.

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