Ученые засняли над обсерваторией на Гавайях удивительное явление 1 15.08.2022, 11:33

1,548

Некоторые люди считают подобные явления в атмосфере космическими кораблями инопланетян.

Несколько дней назад над астрономической обсерваторией Джемини север, которая находится на потухшем вулкане Мауна-Кеа на острове Гавайи, появилось необычное облако. Такие облака некоторые люди считают "летающими тарелками" или НЛО, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Обсерватория Джемини север недавно пережила "близкое столкновение" с облаком в форме НЛО. На самом деле эти облака не имеют никакого отношения к инопланетянам и называются лентикулярные облака. По словам астрономов, лентикулярные облака, эти белые овальные структуры в небе, часто напоминают людям именно космические корабли инопланетян.

Эти облака считаются достаточно редким явлением и они появляются ,когда сильный ветер врезается в склон горы или высокое сооружение. Эти облака имеют еще одну особенность – они как бы зависают в воздухе и находятся там в неподвижном положении, даже несмотря на сильный ветер.

Подобные облака появляются в горных регионах планеты. Когда воздух перемещается через горный хребет, при определенных обстоятельствах он может создать серию волн в воздухе, и это похоже на рябь на реке, когда вода течет через какое-то препятствие, говорят ученые.

Если в воздухе находится много влаги, то движение волн приводит к конденсации водяного пара и поэтому образуется уникальный внешний вид лентикулярных облаков. Эти облака формируются в основном в мезосфере, которая является самым нижним и самым плотным слоем атмосферы Земли. Примерно 75% земного воздуха находится именно здесь, на высоте от 8 до 14,5 км.

Сама астрономическая обсерватория Джемини север находится на острове Гавайи, на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа, на высоте 4,2 км над уровнем моря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».