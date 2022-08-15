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Что происходит с курсами валют сегодня

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  • 15.08.2022, 11:37
  • 1,326
Что происходит с курсами валют сегодня

Hа открытии торгов в Беларуси доллар начал дорожать.

Доллар на открытии торгов подорожал на 0,76 копейки, до 2,5873 белорусского рубля.

Евро с утра подешевел на 1,24 копейки, он оценивается в 2,6358 белорусского рубля.

Российский рубль на открытии торгов подешевел на 0,36 копейки, сотня стоит 4,2285 белорусского рубля, пишет onliner.by.

Напомним, в пятницу доллар подорожал на 0,29 копейки — до 2,5797 белорусского рубля, евро подешевел на 0,65 копейки, он продавался по 2,6482 рубля. Российский рубль снизился на 1,62 копейки — сотня стоила 4,2321 белорусского рубля.

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