Кличко заявил, что ему угрожали лишением украинского гражданства 15.08.2022, 11:47

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Мэр Киева утверждает, что на него давят из-за подписи письма в поддержку Корбана.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что ему угрожали из Офиса президента лишением украинского гражданства из-за того, что он подписал открытое письмо с обращением к Зеленскому о возвращении гражданства бизнесмену и главе территориальной обороны Днепропетровской области Геннадию Корбану.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью изданию «Бабель».

Он отметил, что сам принял решение подписать соответствующее письмо.

«Сегодня о тех шагах, которые я делаю, меня просить не нужно, потому что считаю их правильными. Нужно объединять усилия и максимально использовать эффективность каждого человека, каждого менеджера, а не создавать искусственные интриги или препятствия. Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: «Ты такой проактивный, мы еще за твое немецкое гражданство не брались». Я говорю: "Я буду очень удивлен, если мне покажут да еще и отберут паспорт Германии», - заметил Кличко.

Кличко уверяет, что никакого другого гражданства, кроме украинского, у него нет.

«Я буду очень удивлен, если кто-то мне сможет показать «мой» американский или немецкий паспорт, чтобы отобрать украинский. Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но для чего? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет.

Кличко отказался прямо отвечать на уточняющие вопросы, с кем именно состоялся такой разговор: «Снимем этот вопрос».

«Ну а откуда? Из ЖЭКа?», - ответил он на прямой вопрос, инициировали ли разговор с Банковой.

В этом же интервью Кличко заявлял, что в Офисе президента Украины он общается только с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко.

Комментируя ситуацию с Корбаном, Кличко отмечает: «Еще раз хочу подчеркнуть: должно быть четкое понимание – все должно происходить по единым принципам для всех, а не выборочно. В данном случае выглядит так: мы у этого заберем, а этим мы пока оставим, чтобы они были послушнее, понимали, что у них мы тоже можем забрать. Нужен четкий закон, для всех один, а не выборочное принятие решений».

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