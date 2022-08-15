Названы напитки, которые легко утолят жажду в жару 15.08.2022, 12:20

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В Беларуси на неделе будет до +31°С.

Да, это очевидно и мы не будем оригинальными. Вода восполняет жидкость, потерянную в результате обмена веществ, дыхания и потоотделения. Это идеальный напиток для утоления жажды и восстановления организма, пишет сайт cuprum.media.

Нельзя точно сказать, сколько людям нужно пить воды в день. Необходимое количество зависит от того, сколько человек ест, какая погода и насколько он активен. Поэтому лучше пить по нужде: когда почувствуете жажду, надо пить. А перед выходом на улицу лучше выпить побольше, чтобы подольше не хотелось пить.

Есть ситуации, когда количество выпитой воды в течение дня строго контролируется. Например, если человеку назначили мочегонные препараты. В таком случае лучше обсудить с врачом, сколько воды можно пить.

Также за объемом воды нужно следить спортсменам: у них иногда бывает гипонатриемия (недостаток соли в крови). Развивается она, когда человек много потеет и восполняет потерянную жидкость водой, которая и «разбавляет» соль в крови. Поэтому спортсменам рекомендуют напитки с электролитами, которые возмещают потерянные минералы. Обычным людям такие напитки не нужны: они получают необходимые минералы из пищи.

Кстати, можно пить и холодную воду. Она не вреднее и не полезнее такой же, но комнатной температуры.

Чай и кофе

Чай и кофе — это лучшая альтернатива воде. Если не добавлять сахар, то в них нет калорий, при этом есть полезные вещества, такие как антиоксиданты и флавоноиды. Предварительные эксперименты показывают, что потребление двух-трех чашек чая в день связано со снижением риска преждевременной смерти, сердечных заболеваний, инсульта и сахарного диабета второго типа. Но выводы делать пока рано — нужны более крупные исследования.

Кофе от чая не отстает. В долгосрочной перспективе снижает риск развития диабета второго типа, болезней сердца и сосудов..

Так же, как и в воду, в чай и кофе можно добавить лед, налить в бутылку и взять с собой на прогулку.

Молоко

Молоко — источник кальция, витамина Д, белка и других необходимых микронутриентов. Молоко с низким содержанием жира или обезжиренное — наилучший вариант, поскольку они содержат гораздо меньше насыщенных жиров, чем цельное молоко.

При этом даже молоко с низким содержанием жира содержит много калорий. А если пить его очень много, повышается риск развития рака предстательной железы и яичников. Поэтому взрослым лучше всего ограничить употребление молока до одного-двух стаканов в день. Но можно и меньше, если человек получает необходимое количество кальция из других источников. Для детей двух стаканов тоже будет достаточно.

Лимонад

Лимонад — это просто вода, смешанная с лимоном и другими ингредиентами, так что польза от него такая же, как и от обычной питьевой воды. Лимонад лучше делать дома самому и не добавлять сахар. В магазинных, наоборот, сахара много.

Повышенное употребление сахара приводит к переизбытку калорий и вызывает ожирение. Также от него развивается кариес, увеличивается риск развития болезней сердца, инсульта и диабета второго типа.

Компот

Компот можно сделать из сезонных фруктов и ягод. Например взять абрикосов, персиков и груш. Или взять сухофрукты либо готовую смесь для компота. Главное — не добавлять много сахара, иначе напиток станет калорийным.

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