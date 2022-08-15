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Найдены новые тексты Кастуся Калиновского

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  • 15.08.2022, 12:37
  • 1,866
Найдены новые тексты Кастуся Калиновского

Находку обнаружил белорусский историк.

Белорусский историк, профессор Алесь Смоленчук во время работы в Национальном музее Литвы нашел новые белорусскоязычные тексты в бумагах Литовского провинциального комитета, которым руководил Кастусь Калиновский.

Как написал историк в своем «Фейсбуке»:

«Неделя исследовательской работы в библиотеках и музеях Вильнюса оказалась плодотворной. В фондах Национального музея Литвы среди материалов Литовского провинциального комитета найдены несколько белорусскоязычных текстов, очевидно, из окружения Кастуся Калиновского.

Почерк некоторых («Do Ciabie swiaty ojcza…», четверостишие на отвороте шестого номера «Мужыцкай праўды») похож на почерк Калиновского…

Даже поверхностный просмотр документов наводит на мысль, что по крайней мере их часть принадлежала лично Кастусю Калиновскому».

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