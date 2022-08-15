Батут Рогозина не стоит без дела 7 Telegram-канал «СерпомПо»

15.08.2022, 13:13

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А технические возможности для создания российской станции есть?

После того, как «Роскосмос» Юрия Борисова – сменщика Рогозина, позорно отъехал от заявления своего главы о выходе из проекта МКС «после 2024 года», пояснив, что он может состояться, например, в 2030 году, последовал новый рывок и прорыв в освоении космоса.

На форуме «Армия-2022» (?!) в парке «Патриот» «Роскосмосом» презентован «макет российской орбитальной станции второго поколения».

Победа над США и Китаем уже одержана - «на макете станции были пристыкованы корабли «Орел», «Союз» и «Прогресс». Можно облегченно смахнуть трудовой пот со лба и покинуть рогозинский батут, ступив на землю.

А технические возможности для создания российской станции есть? Сколько денег планируется выделить?

Лучше бы не надували щеки, не сжигали зря деньги, договорились с США и Европой о создании новой МКС, разделили бы затраты, сохранили бы хоть что-то на будущее, когда страна заживет нормальной жизнью. Такой подход кстати, был бы в нынешних условиях заявкой, что Россия не безнадежна.

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