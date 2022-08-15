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Зеленский уволил начальников трех областных управлений СБУ

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  • 15.08.2022, 13:23
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Зеленский уволил начальников трех областных управлений СБУ

Также назначен новый глава управления ведомства в Киеве и Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Соответствующие указы главы украинского государства размещены на его сайте.

Так, указом №575/2022 Зеленский уволил Артема Бондаренко с должности начальника Управления СБУ во Львовской области.

Указом №576/2022 он уволил Сергея Заяца с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Кроме того, указом №577/2022 глава украинского государства уволил Юрия Борейчука с должности начальника Управления СБУ в Тернопольской области.

В то же время президентским указом №578/2022 Бондаренко назначен начальником Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

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