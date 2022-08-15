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Гомельчане зафиксировали полет истребителя, похожего на Су-27

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  • 15.08.2022, 13:36
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Гомельчане зафиксировали полет истребителя, похожего на Су-27
Фото с сайта avia.pro

Истребитель заметили впервые с конца марта.

Сегодня впервые с конца марта 2022-го года жители Гомеля и Гомельского района зафиксировали полет истребителя, похожего на Су-27, сообщает «Флагшток».

Одновременно над территорией района фиксируется и движение вертолета.

Отметим, что Су-27 — советский и российский многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Также самолёт применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

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