Гомельчане зафиксировали полет истребителя, похожего на Су-27 1 15.08.2022, 13:36

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Фото с сайта avia.pro

Истребитель заметили впервые с конца марта.

Сегодня впервые с конца марта 2022-го года жители Гомеля и Гомельского района зафиксировали полет истребителя, похожего на Су-27, сообщает «Флагшток».

Одновременно над территорией района фиксируется и движение вертолета.

Отметим, что Су-27 — советский и российский многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Также самолёт применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

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