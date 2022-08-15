Шендерович о Лукашенко: Фарш невозможно провернуть назад 15.08.2022, 13:45

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Виктор Шендерович

Фото: Delfi

Cерьезные геополитические изменения «сдетонируют» и в Беларуси.

Российский сатирик и публицист Виктор Шендерович рассказал о том, существует ли имперский ген и почему страну нельзя ассоциировать с фамилией правителя.

— Я не могу щелкнуть пальцами, чтобы восторжествовала законность на территории Беларуси, впрочем, как и России, — говорит Виктор Шендерович в эфире канала Жизнь-малина. — Но фарш невозможно провернуть назад, президента Лукашенко никакого нет, так же, как и президента Путина. Просто в России именно эта имперская составляющая и перемена повестки, сначала с Крымом, потом сейчас. Президента Путина нет — а русский царь есть.

Если Путин — неизбранный «русский царь», то Лукашенко, по словам сатирика — политрук, который контролирует вверенную территорию: «Это его казарма».

— Хотя, думаю, в голове Лукашенко тоже сложилось тождество, что он — это Беларусь, и все, кто против него — они против Беларуси… Я даже не знаю: ему вообще сказали, что он проиграл выборы? Может быть, у него в голове действительно — Запад, все куплены, все продажные…

Люди, которых я чрезвычайно уважаю, настаивают на долговременной стратегии мирного протеста. Мирное давление в Чехословакии 1989 года привело к относительно бескровной смене власти — потому что с той стороны противник минимально, но все-таки находился в этой парадигме, руководство чешской компартии было не готово запытать людей. Когда я спрашивал по поводу Польши одного из лидеров реформ, как стало возможным посадить за один стол переговоров Михника, Валенсу и Ярузельского, он ответил: «Мы поляки». Все трое были патриотами, и Ярузельский не был уголовником.

В любой другой стране, если 200 тысяч против тебя, ты проиграл выборы — вообще нет никакого разговора, кроме как уйти. Но он не может уйти, на нем кровь — и это будет продолжаться. Поэтому теоретически я согласен: хорошо бы было, как в Чехословакии 1989-го, «бархатная революция». Но я вижу Беларусь сегодня… Это то, что мы проходили и с большой вероятностью будем проходить в России.

Альтернатива революции — не эволюция, а деградация.

В тоталитарных странах миллионы людей становятся заложниками одной психики. Скажем так, ошибки при демократии исправляемы: мало ли, кого вынесет наверх электоральная система, но потом колесо провернется вновь. Сам по себе механизм демократии — механизм исправления ошибок, выбрали сегодня этого, а завтра того.

А при авторитарных режимах, при незрелых демократиях, которые можно разломать, ошибка становится фатальной. Немецкий народ погиб не в тот момент, когда выбрал Гитлера, а когда через год-два дал себя убедить в том, что это единственно правильный выбор и что можно пожертвовать всеми процедурами и правилами приличия ради того, чтобы... А в американском мозгу администрация и страна разведены совершенно недвусмысленно: вот есть флаг и гимн, и патриотизм, и есть администрация, которую надо «мочить ногами», по определению.

За то время, что Путин сидит в Кремле, сколько в Америке администраций сменилось, пять? И как они уходят — насвистывая, встал и вышел. И это не трагедия жизни, это нормальная работа механизма. А сращение — Сталин, Гитлер, Уго Чавес, Лукашенко, Путин, не важно — это и есть гибель.

Существует ли на самом деле «имперский ген», в корне отличающий россиян от белорусов? По мнению писателя, говорить обо всем 150-миллионном населении РФ будет слишком большим обобщением, но если вывести некое среднее арифметическое, то в самом деле глубоко в ментальность русского человека вшит «имперский ген»:

— Среднеарифметического россиянина очень легко пробить на эту эрогенную зону, на крики счастья и слезы. На величие России, ради которого «Россия превыше всего». Будто есть какая-то голограмма над нами, ради которой можно пострадать, отдать жизнь, жить в нищете, которую должны уважать и бояться. А Беларусь — без этой голограммы. Люди хотят жить на свободе, в нормальном для меня, европейском представлении достоинства.

Война для России, говорит Виктор Шендерович, закончится не только поражением, но и историческим унижением — причем последнее также зацепит Беларусь.

— Конечно, сработает принцип домино. То есть, для белорусов, которых путинская Россия предала два года назад, нет никаких поводов испытывать симпатию к Путину. Но то, что серьезные геополитические изменения «сдетонируют» и в Беларуси — безусловно.

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