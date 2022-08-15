Ученые обнаружили необычную находку, связанную с индейцами майя 1 15.08.2022, 14:21

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Эксперты исследовали город Тонин.

Археолог Хуан Ядеун Ангуло из Мексиканского национального института антропологии и истории считает, что индейцы Майя могли применять прах своих правителей для того, чтобы изготовлять резиновые мячи. В дальнейшем их использовали для проведения командных игр. Об этом сообщает Live Science (перевод - planetanovosti.com).

Специалист вместе со своей командой предполагает, что им удалось отыскать доказательства того, что представители цивилизации Майя пользовались человеческими останками для производства мячей. Подтверждение этого было обнаружено во время проведения раскопок в южной Мексике. Эксперты исследовали город Тонин.

В 2020 году экспертам удалось обнаружить в этой местности пирамиду, возраст которой достигает практически 1300 лет. Ее использовали в качестве храма Солнца. Внутри склепа находилось около 400 сосудов, внутри которых ученые нашли древесный уголь, пепел, а также натуральный каучук. Некоторое время назад были сделаны выводы, что данные ингредиенты нужны были для процесса вулканизации каучука. В результате этого древние люди получали резину, которую использовали для производства мячей.

Индейцы достаточно часто применяли человеческие останки, чтобы изготавливать разнообразные предметы. В то же время прах, что нашли эксперты, мог принадлежать правителям Майя.

На протяжении долгого времени в Америке была популярной игра в мяч. В то же время ее считали ритуальной. Во многих древних городах ученые находили площадки для игры в мяч. Тонин не стал исключением. Обратить внимание нужно на то, что со временем правила игры менялись. Есть информация о том, что в мяч играли две команды с помощью резинового мяча. При этом площадки имели I-образную форму.

На площадке рядом с обнаруженной ранее пирамидой присутствовали скульптуры. После анализа резьбы на них удалось установить, что они изображают правителя Майя Вак Чан Каха, а также женщину, которую звали Леди Кавил Каан. Они относились к древней элите.

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