В БГУИР переименовали самый непопулярный факультет 1 15.08.2022, 14:54

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В этом году на бюджете конкурс там был только по одной специальности из шести.

В БГУИР переименовали самый непопулярный факультет. До этого был «факультет инфокоммуникаций» который с 15 августа стал «факультетом информационной безопасности, обратило внимание «Еврорадио». В этом году на бюджете конкурс там был только по одной специальности из шести. И ни одного заявления от абитуриента со средним баллом выше 350.

«Профильный факультет в БГУИР обеспечит качество подготовки специалистов, эффективное взаимодействие с заказчиками кадров, при необходимости сможет достаточно быстро увеличить количество специалистов, выпускаемых для реализации основных положений, закрепленных в Концепции информационной безопасности Республики Беларусь и Законе Республики Беларусь «О защите персональных данных», — говорит декан факультета Сергей Дробот. По его словам, изменения коснутся содержания образовательных программ.

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