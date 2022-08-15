«Костюм и машину взял у отца» 2 15.08.2022, 16:00

4,704

Что за парень «продает» автомобиль в тиктоке.

Молодого человека, снявшего вирусный ролик про «как пуля резкое» авто с «передовыми системами безопасности» в виде икон, зовут Ярослав. Ему 15 лет, он из Гомеля, рассказывает проект «1906».

Как выяснилось, парень не собирается продавать «Ауди» своего отца. Он взял машину и костюм у него в качестве реквизита, чтобы снять тикток.

Ярослав сделал пародию на известного тиктокера Алексея Иванова. Тот снимает ролики, в которых необычно продает иномарки. Вот и парень решил сделать подобное видео только в белорусских реалиях.

Ярославу нравятся машины, в будущем он мечтает приобрести себе «Ауди» RS6.

Также на днях белорус выпустил ролики, в которых он продает самодельный велосипед и трактор. Там появляются новые реквизиты — деловой чемодан, который парень нашел дома на шкафу, и солнечные очки, которые были модны в нулевых.

«Здесь установлена система педалирования мощностью одна человеческая сила», — нахваливает он «спорткар» — самодельный велосипед с прикрученной скотчем колонкой.

Сам креативщик не ожидал, что его ролик станет вирусным. Теперь Ярослав будет продолжать снимать тиктоки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».