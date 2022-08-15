Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября
- 15.08.2022, 15:41
Таким образом, военное положение будет действовать почти до зимы.
Военное положение в Украине и сроки мобилизации продлили почти до зимы – до 21 ноября 2022 года. Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.
- Парламент поддержал (№7664) продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала (№7665) утверждение Указа о «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации», – говорится в сообщении.
За оба решения проголосовали 328 народных депутатов. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.
На период действия военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. устанавливается комендантский час.