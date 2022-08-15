Спрос на продукцию столичного «Мотовелозавода» упал на треть, но его продолжат «модернизировать» 2 15.08.2022, 15:55

Лукашисты потерпели очередной провал.

Глава ООО «Минский МотоВелоЗавод» Николай Ладутько рассказал об идущей в настоящий момент «модернизации» предприятия. По его словам, сейчас ведется реконструкция корпусов, а в марте следующего года должны начаться работы в части производственных мощностей, которые планируют завершить к концу 2023 года – тогда закончится монтаж технологического оборудования, пишет myfin.by.

До этого момента в сборочном цеху предприятия будут созданы три дополнительные линии. Также на заводе должен появиться смоделированный отечественными специалистами новейший покрасочный комплекс – как сообщил Ладутько, большинство производственных агрегатов для него будут поставлены из КНР.

При этом площадь завода должна уменьшиться в десять раз (до 20 тыс. кв. м), а в целом весь план по модернизации предприятия рассчитан до 2026 года.

Говоря о текущих тенденциях на рынке, Николай Ладутько отметил падение интереса к продукции столичного Мотовелозавода как в Беларуси, так и за рубежом.

«В этом году мы ощутили изменение конъюнктуры и снижение потребительского спроса как внутри Беларуси, так и на тех территориях, куда мы продаем велопродукцию. В Российской Федерации физический спрос снизился на 30%, в Беларуси – похожее снижение физических продаж», – заявил руководитель.

Также директор завода обратил внимание на увеличение на российском и белорусском рынках контрафактных велосипедов – по большей части китайского производства.

Николай Ладутько, бывший до ноября 2014 года главой Мингорисполкома, стал руководителем ОАО «Мотовело» в середине 2015 года, когда власти ввели на предприятии, принадлежавшем австрийскому ATEC Holding, внешнее управление. В апреле 2018 года ОАО «Мотовело» было признано банкротом. С этого момента производство осуществляет другое юрлицо – ООО «МотоВелоЗавод».

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