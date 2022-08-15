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Украинские морпехи мощно ударили по скоплению оккупантов на Херсонщине

  • 15.08.2022, 15:59
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Украинские морпехи мощно ударили по скоплению оккупантов на Херсонщине

Известно о ликвидации 12 оккупантов и уничтожении одной БМП.

Захватчики снова считают собственные потери на Херсонщине. На этот раз морские пехотинцы ВСУ нанесли удары по скоплению личного состава и техники оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.

Отмечается, что на Херсонском направлении, во время проведения разведки в районе ответственности морские пехотинцы нанесли огневое поражение по выявленным объектам и технике противника. Сейчас разведывательные подразделения морской пехоты собирают информацию о вероятных потерях российских оккупантов.

Также в этот же день артиллерия ВМС ВСУ ударила по скоплению личного состава и техники оккупантов. Сейчас известно о ликвидации 12 захватчиков и уничтожении одной БМП. Окончательные потери врага уточняются.

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