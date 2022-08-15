Как выглядят двухкомнатные квартиры с ремонтом в Минске, где сразу можно жить

Как выглядят двухкомнатные квартиры с ремонтом в Минске, где сразу можно жить2
- 15.08.2022, 16:36
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Стоимость - до $60 тысяч.
Realt нашел двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом, где есть мебель и техника. Все они находятся в разных районах Минска. Самая дешевая квартира в подборке стоит 52 400 долларов. Вот, как выглядят объекты.
Улица Осипенко (Центральный район)
Двушка на Осипенко, 28 находится на последнем этаже пятиэтажки 1960 года постройки. Общая площадь квартиры — 41,24 квадратного метра. Кухня — 6 м².
В квартире сделан хороший ремонт, до ума нужно довести лишь совмещенный санузел. Продается объект вместе с мебелью. На полу лежит линолеум, в квартире есть балкон и помещение в подвале.
Дом располагается в нескольких остановках от Комаровского рынка и Комсомольского озера.
Стоимость квартиры - 54 тысячи долларов.
Улица Надеждинская (Ленинский район)
Квартира также находится на пятом этаже дома 1969 года постройки по адресу Надеждинская, 17. Общая площадь квартиры - 47,6 "квадрата" с кухней в 6 м².
Ремонт сделан в светлых цветах. Одна комната выделена под спальню, где оборудована функциональная гардеробная, вторая — под гостиную и рабочую зону. На полу в квартире лежит ламинат, стены раздельного санузла отделаны плиткой, в прихожей и в кухне — моющаяся штукатурка.
В ванной установлены душевая кабина и бойлер.
Кухня продумана до мелочей: установлен фильтр для воды, духовой электрический шкаф с функцией СВЧ, газовая плита, вытяжка и холодильник.
Также в двушке есть застекленный балкон и подвальное помещение в доме.
В трех остановках на общественном транспорте находится станции метро «Площадь Ленина», в 15 минут пешком — «Ковальская Слобода». ⠀
Стоимость двушки — 59 900 долларов.
Улица Голодеда (Заводской район)
Двушка на Голодеда 51к1 находится на четвертом этаже пятиэтажного дома 1968 года постройки. Общая площадь объекта — 47 «квадратов», кухня — 6,2 м².
Внутри был сделан хороший ремонт. Окна в квартире выходят на две стороны. Есть застекленный балкон. В прихожей стоит шкаф-купе, на полу лежит плитка и ламинат. Встроенную кухню, технику и мебель можно оставить по договоренности с владельцем.
Санузел - раздельный.
Рядом располагаются школы и детские садики. В шаговой доступности находится Чижовское водохранилище.
Стоимость квартиры - 58 900 долларов.
Улица Ландера (Октябрьский район)
Продается квартира на третьем этаже на улице Ландера, 62к1 в доме 1973 года. Общая площадь двушки - 39 квадратных метров. Кухня занимает 6,3 "квадрата".
В квартире сделан свежий ремонт. Она практически пустая. Здесь есть встроенная кухня с бытовой техникой и шкафы-купе. В двушке есть совмещенный санузел, балкон и закреплено подвальное место. На полу лежит плитка и ламинат.
Рядом есть школы и детские садики. В двух остановка на общественном транспорте располагается станция метро «Малиновка».
Квартира стоит — 52 400 долларов.
Улица Притыцкого (Фрунзенский район)
Дом на Притыцкого, 36 был построен в 1968 году. На третьем этаже там продается квартира общей площадью 45,19 м². Кухня — 6 «квадратов».
В комнатах сделаны натяжные потолки, на полу лежит ламинат. В большой комнате стоит кровать-трансформер, в кухне установлен встроенный гарнитур. Санузел здесь раздельный, имеется застекленный балкон.