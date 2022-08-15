Археологи нашли уникальную капсулу времени в Помпеях
- 15.08.2022, 16:44
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Раскопки в Помпеях и соседнем Геркулануме позволяют узнать множество нового о жизни древних римлян.
Из-за разрушительнго извержения Везувия в 79 г. н.э постройки в этих городах прекрасно сохранились, став своеобразной капсулой времени, пишет nv.ua.
Недавняя раскопки в одном из домов Помпей дали возможность узнать больше о быте римлян в начале нашей эры. Это строение, по мнению руководителя экспедиции Габриэля Цухтригеля, было жилищем представителей среднего класса. Оно находилось на окраине города, на участке в 54 акра (21 га). Его назвали Ларарием, поскольку внутри было найдено множество статуэток ларов — римских божеств-хранителей дома.
Работы здесь начались еще в 2018 году, но закончились совсем недавно. В найденных помещениях обнаружились сундуки с тканями и посудой. Несмотря на то, что хозяева дома не были богачами, в их жилище были любопытные предметы декора вроде украшенной изображениями Зевса масляной лампы, курильницы в форме колыбели, амфор.
Удивила ученых и кровать хозяев. Она представляла собой не самое удобное сооружение из веревок, натянутых на деревянный каркас.
Ранее в Помпеях была найдена комната рабов — первая и пока единственная подобная находка рассказала о быте самой уязвимой социальной группы в Древнем Риме.
Ученые нашли три деревянные кровати, ночной горшок и деревянный сундук с металлическими и тканевыми предметами.
Единственный естественный свет в этом небольшом пространстве площадью 16 квадратных метров исходил из небольшого верхнего окна, нет никаких свидетельств о каких-либо украшениях стен.