«Танков уже не хватает, из 30 человек осталось 11»: новый перехват украинского ГУР 3 15.08.2022, 16:54

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Россияне, которые находятся на войне в Украине, по документам несут службу в Москве.

Российский военный, который находится в Харьковской области, в перехваченном разговоре рассказал, что по документам он находится в России - числится стрелком-гранатометчом в Ямпольстком полку в Москве. Об этом стало известно из разговора оккупантов, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупант также рассказал о недочете выплат. При этом он отметил, что говорить об этом вне полка запрещается.

- Деньги мне тоже не платят. Я за два месяца получил 80 тысяч, а должно уже 400 быть, - сказал он.

Кроме того, россиянин вспомнил о последнем наступлении, из-за которого из личного состава захватчиков выжила только треть.

- Танков уже не хватает. Танки у меня мрут... С 30 человек осталось 11, - сказал он.

Также он пожаловался на руководство.

- Начальство такое кон..енное, бл*ять, нас еб*шат даже свои. Арта х*ярит, прям бывает по нам. Я не думал, что после Чечни мне вот это. Это не война - это конченное все. Я говорю, это последний раз, когда я за армию подписался, - добавил оккупант.

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