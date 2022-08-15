Зеленский поздравил Польшу с Днем Вооруженных сил на польском языке 3 15.08.2022, 18:14

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Владимир Зеленский

Видеофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Польшу с Днем Вооруженных сил на польском языке.

«Наши народы прошли большой путь и наконец-то достигли исторически самого большого согласия по главному вопросу для украинцев и поляков. Это вопрос свободы. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств на поколения вперед. И мы на самом деле вместе — как друзья, союзники и братья. Вместе боремся и обязательно вместе отпразднуем нашу и вашу победу в битве за свободу и наше совместное европейское будущее, которая происходит сейчас. Я благодарю вас за историческую поддержку. Искренне поздравляю с Днем Вооруженных сил Республики Польша», — заявил Зеленский.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил поляков с Днем Вооруженных сил на польском языке и поблагодарил за помощь Украине в войне.

«В Варшавской битве ваш народ отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия. Союзником Польши в этой войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу», — подчеркнул Залужный.

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