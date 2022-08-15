Раскрыты возможности будущего робота от компании Илона Маска 1 15.08.2022, 18:43

Внешний вид робота будет похожим на человеческий.

В будущем роботы компании Tesla смогут обслуживать миллионы домохозяйств. Tesla Bot будет приближен по росту, весу и возможностям к взрослому человеку.

Об этом пишет Teslarati.

«Tesla Bot по росту и весу приближается к параметрам взрослого человека. Он сможет носить тяжелые предметы, быстро шагать, а экран на его лице является интерактивным для общения с людьми», — заявил Илон Маск.

Как отметил предприниматель, внешний вид робота будет похожим на человеческий, поскольку наше общество основано на взаимодействии с двумя руками и десятью пальцами.

«Итак, если мы хотим, чтобы робот адаптировался к окружающей среде и мог делать то, что делают люди, он должен быть примерно такого же размера, формы и возможностей, что и человек», — добавил предприниматель.

По словам Маска, ранее компания планировала строить роботов, чтобы заменить людей в выполнении опасных задач, однако в будущем Tesla Bot будет способен обслуживать миллионы домохозяйств.

«Однако их работа в будущем будет заключаться в обслуживании миллионов домохозяйств, например готовить еду, косить газоны и ухаживать за пожилыми людьми», — заявил Маск.

Вероятно, первого робота-гуманоида Tesla презентует уже в следующем месяце во время AI Day 2.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR — leijun (@leijun) August 11, 2022

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