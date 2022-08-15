Мать политзаключенного Дениса Ивашина поставила на место пропагандистку 5 15.08.2022, 19:04

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Женщина отправила лукашистку вслед за русским кораблем.

Лукашенковская журналистка спросила мать политзаключенного Дениса Ивашина, зачем она пришла к зданию суда. Женщина ответила, что хочет «послать всех за русским кораблем», сообщает «Вясна».

Денис Ивашин находится за решеткой уже 521 день. Сотрудники КГБ задержали его 12 марта 2021 года. Сразу Ивашин проходил подозреваемым по ст. 365 УК (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел), позже ему предъявили обвинение еще и по ч. 1 ст. 356 УК (измена государству). А недавно КГБ обвинил Дениса якобы в сотрудничестве с украинской разведкой.

Рассмотрение дела Ивашина началось сегодня в Гродненском областном суде. Дело слушается в закрытом режиме.

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