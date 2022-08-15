Вечерня сводка Генштаба ВСУ 1 15.08.2022, 19:23

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ВСУ отбили все наступления на востоке.

Российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских военных на направлении Казачья Лопань — Уды в Харьковской области. Тем временем Вооруженные силы отбили все вражеские наступления на востоке.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси усиливают охрану участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Также продолжается проверка боевой готовности белорусской армии. Ориентировочно это продлится до 20 августа. При этом сохраняется угроза нанесения оккупантами ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении для демонстрации своего присутствия и сковывания подразделений Сил обороны, россияне обстреляли из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Басовка, Могрица, Голышевское и Будки Сумской области.

На Харьковском направлении захватчики, с целью недопущения создания Силами обороны благоприятных условий для перехода в наступление продолжают уничтожать военные и гражданские объекты из всех имеющихся средств огневого поражения. Из танков, ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял районы населенных пунктов Слобожанское, Пятихатки, Ртищевка, Одноробовка, Сосновка, Слатино, Светличное, Шевелевка, Новое, Дементеевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Коробочкино и Протопоповка.

Противник задействовал авиацию для ударов у Верхнего Салтова, Сосновки и Ртищевки.

Оккупанты попытались прорвать оборону украинских войск на направлении Казачья Лопань - Уды. Украинские защитники жестко встретили врага и отбросили назад.

На Славянском направлении россияне концентрированным огнем артиллерии безуспешно пытались оттеснить украинских защитников в районах Грушувахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки. Затем штурмовыми действиями пытались улучшить тактическое положение на направлении Долгенькое - Мазановка, успеха не достигли, отошли.

На Краматорском направлении захватчики вели обстрелы возле Спорного, Ивано-Дарьевки и Райгородка. Вражеская авиация действовала неподалеку от Спорного и Пришиба.

Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Потерпел полную неудачу и хаотично отошел на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении россияне осуществляли атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Веселая Долина, Васюкивка, Бахмутское, Соледар, Шумы, Северное, Белогоровка, Яковлевка, Федоровка, Зайцевое и Вершина, пытались создать благоприятные условия для дальнейшего наступления на отдельных участках.

Нанесли авиаудары вблизи Соледара и Яковлевки. Предприняли попытку штурмовых действий из района Углегорской ТЭС в направлении населенного пункта Вершина. Понесли потери и отошли.

На Авдеевском направлении противник вел обстрелы районов Красногоровки, Песков, Опытного, Водяного и Марьинки. Также враг нанес авиационные удары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки.

Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики обстреливали из танков, ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов по линии соприкосновения. Задействовали авиацию для ударов неподалеку Новомихайловки, Елизаветовки, Щербаков и Волшебного.

Враг попытался наступать на направлениях Славное - Новомихайловка, Сладкое - Водяное, Сладкое - Владимировка, Егоровка - Павловка. Получил жесткий отпор, понес потери и откатился назад.

На Южнобугском направлении россияне вели обстрелы из танков и артиллерии разных типов по линии соприкосновения и в глубине обороны с целью недопущения перегруппировки украинских подразделений и создания ими благоприятных условий для проведения контрнаступления.

Оккупанты нанесли авиационные удары недалеко от Андреевки, Мирного, Благодатного и Лозового.

В Черноморской и Азовской морских операционных зонах корабельная группировка захватчиков сосредотачивает основные усилия на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся три носители крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

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