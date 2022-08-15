Экс-вратарь сборной Беларуси по хоккею Мильчаков завершил карьеру 1 15.08.2022, 19:30

Дмитрий Мильчаков

Он будет работать тренером в Швеции.

Экс-вратарь сборной Беларуси и минского «Динамо» Дмитрий Мильчаков завершил карьеру в 36 лет.

Бывший хоккеист будет работать тренером в клубе «Ханальс Кингс» из четвертого дивизиона чемпионата Швеции, передает hanhalsif.se.

Мильчаков начинал карьеру в системе шведского МОДО. Затем белорус выступал за минский «Юниор», минское «Динамо», «Витебск», «Гомель», жлобинский «Металлург», «Юность», чешскую «Пльзень», казахстанский «Арлан» и российский АКМ.

В регулярных чемпионатах КХЛ Мильчаков провел 42 матча, отразив 91.8% бросков при коэффициенте надежности 2.31. В плей-офф в активе Дмитрия четыре игры (88.2%, 3.26).

В составе сборной Беларуси Мильчаков ездил на пять чемпионатов мира (6 матчей, 87.8%, 4.22) и провел одну игру в олимпийской квалификации.

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