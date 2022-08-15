В Минске водитель каршеринга въехал в осветительную мачту 3 15.08.2022, 20:04

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Машина загорелась.

В Минске пьяный водитель на каршеринговом автомобиле, удирая от ГАИ, въехал в осветительную мачту. Автомобиль от удара загорелся. Освидетельствование показало 1,55 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

14 августа в 8.40 сотрудники ГАИ обратили внимание на каршеринговый Volkswagen. Инспекторы подали сигнал об остановке, но водитель проигнорировал указания и попытался скрыться. Во время погони, около дома № 31 по улице Лещинского, водитель не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. После удара машина загорелась.

За рулем каршерингового VW находился 24-летний водитель.

Освидетельствование показало у него 1,55 промилле алкоголя.

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