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В Барселоне журналисты случайно засняли в сюжете кражу

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  • 15.08.2022, 20:08
  • 3,956
В Барселоне журналисты случайно засняли в сюжете кражу

Видеофакт.

Городская гвардия Барселоны идентифицировала и задержала вора, который украл сумку на пляже, благодаря тому, что процесс похищения попал на камеры журналистов. Представители СМИ в то время делали репортаж о туризме. Об этом сообщает El Pais.

Инцидент случился в 13 августа. Командая TVE, которая брала комментарий у туриста, случайно запечатлела момент, когда на заднем плане вор, одетый в темную одежду и кепку, взял сумку отдыхающего и ушел с ней, пройдя прямо под камерой.

На тот момент журналисты не поняли происходящего. Они увидели кражу позже при пересмотре сюжета, который отправили в полицию.

Видео уже стало вирусным в соцсетях, благодаря чему и удалось установить личность вора и задержать его.

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