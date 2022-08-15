В Барселоне журналисты случайно засняли в сюжете кражу

В Барселоне журналисты случайно засняли в сюжете кражу1
- 15.08.2022, 20:08
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Видеофакт.
Городская гвардия Барселоны идентифицировала и задержала вора, который украл сумку на пляже, благодаря тому, что процесс похищения попал на камеры журналистов. Представители СМИ в то время делали репортаж о туризме. Об этом сообщает El Pais.
Инцидент случился в 13 августа. Командая TVE, которая брала комментарий у туриста, случайно запечатлела момент, когда на заднем плане вор, одетый в темную одежду и кепку, взял сумку отдыхающего и ушел с ней, пройдя прямо под камерой.
На тот момент журналисты не поняли происходящего. Они увидели кражу позже при пересмотре сюжета, который отправили в полицию.
Видео уже стало вирусным в соцсетях, благодаря чему и удалось установить личность вора и задержать его.
periodista: ¿cómo ves Barcelona?— elon (@offensiveprank) August 14, 2022
*proceden a robar un bolso*pic.twitter.com/NxC7T2B7Va