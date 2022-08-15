В Барселоне журналисты случайно засняли в сюжете кражу 1 15.08.2022, 20:08

3,956

Видеофакт.

Городская гвардия Барселоны идентифицировала и задержала вора, который украл сумку на пляже, благодаря тому, что процесс похищения попал на камеры журналистов. Представители СМИ в то время делали репортаж о туризме. Об этом сообщает El Pais.

Инцидент случился в 13 августа. Командая TVE, которая брала комментарий у туриста, случайно запечатлела момент, когда на заднем плане вор, одетый в темную одежду и кепку, взял сумку отдыхающего и ушел с ней, пройдя прямо под камерой.

На тот момент журналисты не поняли происходящего. Они увидели кражу позже при пересмотре сюжета, который отправили в полицию.

Видео уже стало вирусным в соцсетях, благодаря чему и удалось установить личность вора и задержать его.

periodista: ¿cómo ves Barcelona?



*proceden a robar un bolso*pic.twitter.com/NxC7T2B7Va — elon (@offensiveprank) August 14, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».