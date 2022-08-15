Пионтковский: ВСУ нанесли серьезный удар по Путину 4 15.08.2022, 20:21

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Андрей Пионтковский

Публицист прокомментировал успешные действия ВСУ по штабу ЧВК «Вагнера» в Попасной.

Успехи ВСУ по уничтожению штаба ЧВК «Вагнера» в оккупированной Попасной (Луганская область) - это удар лично по Путину, считает российский публицист Андрей Пионтковский.

Об этом он сказал «24 каналу».

Эксперт также прокомментировал пребывание «вагнеровцев» в другой части Украины — на Херсонщине. По его словам, с политической точки зрения им лучше находиться в Херсоне, а с военной — покинуть его.

«С военной точки зрения для российского генштаба сейчас целесообразно отвести эту группировку вагнеровцев с правого берега, потому что она уязвима, лишена ресурсов и может быть уничтожена», — объяснил Пионтковский.

По его словам, подобные ошибки неоднократно в свое время совершал Гитлер. Говоря об ударе по базе ЧВК в Попасной и возможном уничтожении ее главаря Пригожина, публицист предположил, что для Путина это будет мощным ударом — таким как, уничтожение крейсера Москва или недавние взрывы на аэродроме в Крыму.

«Это очень серьезный политический удар. Красота для Путина — это как приблизительно для Гитлера был Отто Скорцени. Это личный психологический удар», — заявил Пионтковский.

По его данным, «вагнеровцы», размещенные в Попасной, могли иметь отношение к зверствам против украинских пленных в Еленовке.

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