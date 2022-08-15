Историк провел прямую линию на карте между Ригой и Новогрудком и обнаружил мистическое 15.08.2022, 21:01

Возможно, удалось подтвердить гипотезу о богатстве средневекового Новогрудка.

Кандидат исторических наук Микола Волков обнаружил один занимательный факт, пишет «Наша Нiва».

Представьте себе, если провести прямую линию с рынка в Риге до рынка в Новогрудке (расстояние 388 км), то она пройдет ровно через Ратушу в Вильнюсе.

На рисунке ниже видны две линии: оранжевая четкая — просто прямая линия по карте, тонкая коричневая — линия для измерения расстояния, учитывающая искривление земной поверхности. Как раз последняя и попала на Ратушу.

Совпадение это или нет? Если нет, то можно сформулировать соблазнительную гипотезу. Вспомните, что о средневековом Новогрудке писали, как о необычайно богатом городе, причем источник этого богатства неизвестен. Эта гипотеза несколько иначе объясняет начало столицы Литвы, которая, таким образом, возникла не просто среди святых дубрав или в любимой резиденции одного из князей. Впрочем и начало ВКЛ уже будут выглядеть немного иначе…

Сам план старого Вильнюса — шикарный источник по истории города, только прочитать его не так просто. Когда мы смотрим на старые улицы, то подсознательно понимаем, что они куда-то в важные места вели, но не слишком много внимания уделяем их направлению. Тем более они так странно и романтично крутятся. Впрочем не так давно не было таких инструментов, чтобы соединить микро— и макроуровень (улицы и дороги). Теперь это может каждый. Кстати, можете по QGIS проверить мои линии!

И вот обратите внимание, что линия с Риги на Новогрудок идет ровно через Зеленый мост. Он, конечно, поздний, а первый мост или перевоз были у самого замка. Далее линия идет вдоль Немецкой улицы (Vokieciu), через Ратушу и по Остробрамской улице. Последняя, таким образом, изначально вела в Новогрудок (через Рудамину и Геранены). Направления на Крево и Лиду — более поздние, когда Литва набрала силы и начала уверенно расширять свои влияния.

«Метафизическая урбанистика получается», — написали Волкову в комментариях.

«Местами даже мистическая», — ответил он.

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