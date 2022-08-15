Военный эксперт: РФ получила доступ к арсеналам оружия в Беларуси 4 15.08.2022, 21:17

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Готовится использовать его в Украине.

Российское командование получило полный доступ к складам и арсеналам вооружения в Беларуси и планирует вывезти до конца августа 12 тысяч тонн боеприпасов в РФ для применения их в Украине.

Такое мнение выразил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко на своей странице в Telegram.

«Собственно, аппетит у оккупантов вырос. Так, россияне вывозят (из Беларуси — прим.) боеприпасы из 1405, 1398, 1886 складов и 25, 43, 46 арсеналов», — сообщил Коваленко.

По его словам, «минус» в том то, что Россия получает боеприпасы по кротчайшему на сегодня для нее логистическому маршруту.

«Плюс — более коротких маршрутов если и нет совсем, то они истощены и кроме того... Это ещё один маркер того, что крупномасштабного вторжения армии Беларуси в Украину в ближайшее время не планируется. Иначе бы боеприпасы не вывозили тысячами тонн», — отметил эксперт.

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