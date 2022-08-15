Harley-Davidson выпустил мотоциклы с военным дизайном

Harley-Davidson выпустил мотоциклы с военным дизайном4
- 15.08.2022, 21:39
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Фотофакт.
Американский производитель легендарных мотоциклов Harley-Davidson выпустил новые версии мотоциклов с военным дизайном.
Об этом сообщает Аuto.ria.
Речь идет о двух специальных версиях мотоциклов Harley-Davidson Pan America 1250 Special GI (GI означает General Issue или «Правительственные нужды») и Tri Glide Ultra GI в военном стиле.
Спецверсии GI Enthusiast Collection отличаются от обычных моделей марки преимущественно внешним дизайном, краской металлик цвета хаки и военной символикой.
Pan America 1250 Special GI имеет двигатель Revolution Max 1250 V-twin, который выдает 150 лошадиных сил и 127 Нм крутящего момента с рабочего объема 1,25 тысяч кубических сантиметров.
Трайк Tri Glide Ultra GI имеет двигатель Milwaukee-Eight 114 с двойным охлаждением объемом 1868 кубических сантиметров. Его показатели - 93 лошадиных сил при 5020 оборотах в минуту и 164 Нм крутящего момента при 3250 оборотах.
Цена Pan America 1250 Special GI – 20 799 долларов, стоимость трайка Tri Glide Ultra GI – 38 099 долларов.
Компания из Милуоки начала выпускать технику для военных еще во время Первой мировой войны 1917 года, предложив армии свой J-series Flathead V-twin объемом 1000 кубических сантиметров на 15 лошадиных сил. Во Вторую мировую производили для вооруженных сил США тысячи мотоциклов с 740-кубовым V-образным двигателем.