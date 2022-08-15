Сербия отказалась от российской военной базы 5 15.08.2022, 21:48

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Белград расширит сотрудничество с НАТО.

Сербия отказалась от размещения российской военной базы на территории страны. Вместо этого Белград расширит сотрудничество с НАТО. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что на прошлой неделе посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сделал заявление о создании российской военной базы в этой стране.

«Создание в Сербии российской военной базы является суверенным делом этой страны, плюс это вопрос интересов самой РФ», – сказал дипломат.

По его словам, положение республики в Балканском регионе в военно-техническом плане гораздо сильнее, чем кажется, и с Сербией начинают считаться.

В свою очередь сербский президент Александр Вучич заявил, что «Сербии не нужны чьи-либо военные базы».

Сербия будет сохранять военный нейтралитет и союзнические отношения. Не станет стыдиться связей с Россией, Китаем, США и ЕС, но о себе позаботится сама, – сказал Вучич в интервью сербскому TV Prva.

По данным российского издания, Сербия активизировала сотрудничество с НАТО на военной базе Юг в окрестностях Буяноваца. Глава американского Офиса по оборонному сотрудничеству Александро Педраза подтвердил эту информацию.

По его словам, Вашингтон и Белград будут развивать на базе Юг главный центр обучения армии Сербии по стандартам НАТО, а также подготовки сербских подразделений для миротворческих операций.

Ранее Александр Вучич назвал ЕС стратегическим путем для Сербии. Без европейских инвестиций и политико-правового окружения Сербия не смогла бы достичь ничего, признал глава государства.

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