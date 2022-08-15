Депутат Европарламента: Пора отозвать все права у беларусских чиновников в международных спортивных федерациях 1 15.08.2022, 22:04

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Виола фон Крамон

Виола фон Крамон призвала расширить санкции.

Депутат Европарламента немка Виола фон Крамон считает, что представители России и Беларуси не должны работать в международных спортивных федерациях.

«России удалось усилить свое влияние за эти годы – благодаря очень щедрым финансовым вливаниям в международный спорт, в национальные и профессиональные ассоциации.

Система настолько подорвана и коррумпирована изнутри, что никто не смеет выступить против представителей России. Россия все еще может использовать свое влияние, даже несмотря на то, что спортсменов больше не допускают к соревнованиям.

Пора наложить санкции и отозвать все права у всех российских и беларусских чиновников, которые еще имеют право голоса в международных спортивных федерациях. Я хочу, чтобы Немецкий футбольный союз (DFB) и Олимпийская спортивная конфедерация Германии (DOSB) взяли на себя роль лидеров в этом вопросе», – заявила фон Крамон.

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