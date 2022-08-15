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Лукашенковские пропагандисты атаковали евродипломатов во время суда над Ивашиным

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  • 15.08.2022, 22:13
  • 7,404
Лукашенковские пропагандисты атаковали евродипломатов во время суда над Ивашиным

Представители ЕС игнорировали их.

В понедельник, 15 августа, в Гродненском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении журналиста-расследователя Дениса Ивашина, которого обвиняют в госизмене и шпионаже в пользу Украины. На суд приехали европейские дипломаты. Попасть на процесс им не удалось: он оказался закрытым. Но у суда дипломатов окружили сотрудники лукашенковских СМИ. Они решили засыпать их дурацкими вопросами. Представители ЕС игнорировали их, но сотрудники госСМИ не отставали, преследуя их даже в ресторане, куда те пошли на обед.

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