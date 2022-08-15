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Россия вернула в Беларусь более 15 тысяч орхидей

  • 15.08.2022, 23:00
Россия вернула в Беларусь более 15 тысяч орхидей

Орхидеи были польского происхождения.

Сотрудники Россельхознадзора вернули в Беларусь две партии орхидей польского происхождения.

Более 15 тысяч цветов, ввезенных из Беларуси, оказались заражены цветочным трипсом, сообщает управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Западный цветочный трипс — это один из самых опасных вредителей сельскохозяйственных культур. Он распространяется с любым посадочным материалом, срезанными цветами, зелеными культурами, также легко переносится с одеждой, инвентарем, тарой.

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