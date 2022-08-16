Украинцы разработали беспилотную электроподлодку Kronos 16.08.2022, 2:00

В ней есть места для торпед и десанта.

Украинские разработчики компании Highland Systems создали электрическую самозарядную лодку под названием Kronos. Лодка-гибрид предназначена для коммерческих, спасательных и военных операций.

Об этом сообщает Autogeek.

Уникальность субмарины - в конструкции с использованием технологий "стелс", благодаря чему обеспечена высокая скорость, устойчивость и экономия топлива.

Субмарина имеет режим дистанционного управления на расстояние около 250 километров. В режиме беспилотного аппарата способна транспортировать грузы (под водой - до 3,5 тонны груза) и поражать врага торпедами. На нее можно установить до шести электрических торпед, в частности, Black Scorpion компании Leonardo. На борту есть десять мест для десантников, которые могут выйти под водой.

Длина лодки - 9 метров, ширина - 7,4 метра, высота - 2,2 метра. Лодка имеет сложные крылья, позволяющие транспортировать его в трейлере. Данная конструкция также позволяет применять режим подводного "зависания на месте".

Как отмечают разработчики, рабочая глубина субмарины составляет 150 метров, критическая – до 250-ти. Скорость на воде – 80 км/ч, под водой – 50-т. Батарея способна работать 36 часов под водой, генератор – 18 часов. В гибридном режиме субмарина может не подниматься на поверхность в течение 54 часов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».