Арестович заявил о возможной ликвидации генерала РФ в Херсонской области
- 16.08.2022, 4:00
Он мог быть ликвидирован при помощи артиллерийского удара.
Украинские военнослужащие, возможно, ликвидировали российского генерала в Херсонской области, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
В эфире Фейгин live он подчеркнул, что эта информация нуждается в уточнении.
«По предварительным данным, нуждающимся в уточнении, на Херсонском направлении сегодня погиб российский генерал», — заявил Арестович.
При этом он добавил, что противник был ликвидирован при помощи артиллерийского удара.
Имя погибшего генерала советник главы ОП Украины не назвал.
15 августа начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты на юге Украины не могут продвигаться по суше, но продолжают авиаудары и артиллерийские обстрелы.