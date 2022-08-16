Бунт против Путина 3 Владимир Фесенко, «Новое время»

16.08.2022, 7:38

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Владимир Фесенко

Что может привести к серьезному политическому кризису в РФ.

Если кто-то полагает, что от запрета шенгенских виз для россиян будет быстрый и прямой эффект, например возникновение бунта среднего российского класса против путинской власти, то с высокой вероятностью этого не произойдет. И вот почему.

Загранпаспорта есть только у трети россиян. В Европу путешествует еще меньше. Это, как правило, средний класс российского общества. Но в нем около половины — это представители коррумпированной российской бюрократии. Это не те люди, которые совершают бунты. Другая половина — бизнес, «креативный класс». В нем есть люди как с оппозиционными взглядами, так и сторонники Путина, а есть и просто «молчаливое большинство». Последних некоторые жестко называют «терпилами». И эти люди тоже в бунтах и даже в обычных протестах не участвуют. Российская оппозиция сейчас разрушена и раздавлена. Значительная и активная ее часть эмигрировала, а оставшиеся — под рисками репрессий, а самых активных уже посадили.

Чтобы пошатнулся путинский режим, нужен серьезный политический кризис в РФ. Запрет шенгенских виз для россиян никак не отразится на провоцировании такого кризиса. По историческому опыту политический кризис в России может повлечь за собой сочетание нескольких факторов: социально-экономический кризис; военное поражение России; внутреннее ослабление российской власти (в разных формах и в силу разных причин).

Что касается визового вопроса, то на ослабление России может повлиять как раз не запрет для россиян на выезд из их страны, а наоборот — стимулирование эмиграции специалистов (айтишников, инженеров и т. п.). Это будет относительное, но все же послабление. И, скорее всего, при таких условиях Путин (или его режим) сами закроют страну на выезд. И подобные планы в России уже обсуждаются. Следовательно, еще большой вопрос — на кого больше сработает запрет шенгенских виз для россиян.

Чтобы пошатнулся путинский режим, нужен серьезный политический кризис в РФ

Но будет ли полный запрет на шенгенские визы для россиян? Уже известно, что нет. По разным причинам, но в основном потому, что эффект такого тотального запрета на Западе считается сомнительным и неоднозначным.

Что нужно и что могут поддержать и в ЕС, и на Западе — так это введение строгих визовых ограничений для россиян. В частности, стоило бы отказаться от упрощенного режима выдачи виз для россиян, а также от туристических виз для россиян. В нынешних условиях (агрессивная война России против Украины) такой упрощенный режим выглядит несправедливо и политически неуместно.

Во-вторых, необходим запрет на въезд в ЕС представителей российской бюрократии, как людей, управленческих обеспечивающих эту войну. В-третьих, необходима проверка (перед выдачей визы), поддерживает ли человек, желающий приехать в ЕС, войну РФ против Украины. Если поддерживает, такой человек должен попасть в черный список тех, кому запрещен въезд в Евросоюз. То есть, такие ограничения должны быть наказанием за агрессивную войну России против Украины и ее поддержку конкретными россиянами.

Для стран Балтии, а возможно и для некоторых других стран, целесообразным является полный запрет на въезд россиян. Это будет не просто уместный, а неотложный способ защиты национальной безопасности. Напомню, что в 2014 году сепаратистские мятежи в Украине происходили при активном и достаточно массовом участии российских «туристов». Показательно, что близкий к Кремлю телеграм-канал «незыгарь» уже анонсировал акции сопротивления русскоязычных граждан Латвии после того, как Латвия объявила Россию страной — спонсором терроризма. Это тот самый «незыгарь», который еще в июне анонсировал обстрелы Еленовки. Так что, такие «анонсы» нужно воспринимать всерьез. И именно поэтому странам Балтии нужно подстраховаться от взрывного русского «туризма».

Поэтому, по моему мнению, требуется не тотальный запрет шенгенских виз для россиян, а строгие и целевые визовые ограничения для граждан РФ. Это будет и более логично, и более эффективно.

Владимир Фесенко, «Новое время»

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