В Беларуси идет подготовка к массированному ракетному удару по Украине 27 16.08.2022, 7:41

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На аэродроме «Зябровка» сконцентрировано до полусотни ракет.

На находящемся под контролем России аэродроме «Зябровка» под Гомелем концентрируются значительные силы для нанесения ракетных ударов в ближайшие недели.

По данным мониторинговой белорусской группы, на территории аэродрома до 14 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и около 60 ракет к ним.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на белорусские телеграм-каналы и спутниковые снимки.

Что находится на аэродроме «Зябровка»:

От 10 до 14 единиц ЗРК С-400 «Триумф» 3 РЛС «КАСТА-2Е2» и «48Я6 Подлет», 2 ЗРПК «Панцирь»;

Состав боеприпасов с минимумом 15-60 ракет для ЗРК С-300/400;

Самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 в аэропорт «Гомель», откуда их везут в Зябровку.

«Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели. Об этом говорит и то, что с момента последнего массированного обстрела – 28 июля – с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одну ракету», — говорится в сообщении.

Отметим, что в ночь на 11 августа в районе аэродрома «Зябровка» в Беларуси были слышны взрывы и были заметны вспышки.

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