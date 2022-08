В оккупационных войсках на Донбассе произошел раскол 3 16.08.2022, 7:51

8,316

Американские аналитики назвали последствия бунта части войск против Кремля.

Подразделения бандформирования «ЛНР» отказываются продолжать боевые действия в составе армии РФ на территории Донецкой области. Несмотря на это, российские оккупационные власти продолжают создавать условия для длительного российского контроля над оккупированными территориями.

Также российские власти продолжают стимулировать граждан России к работе на оккупированных территориях в Украине. Об этом говорится в аналитической записке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, или ISW).

«Подразделения «ЛНР» отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области. Эмоциональное значение заявленных российских целей в Донецкой области резонирует с аудиторией в «ДНР», но не с аудиторией «ЛНР», уставшей от изнурительных наступательных действий за пределами своих заявленных границ. Военные «ЛНР» утверждают, что праздновали победу 3 июля, когда вышли на границы Луганской области, и считают свою работу выполненной», – говорится в сообщении Института.

Линирійци бунтують проти підтримки братушань динирійцев.



Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/HscF7FWRgT — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 15, 2022

Отмечается, что ISW не может независимо проверить достоверность этой информации, однако признает, что она отражает более широкую тенденцию уменьшения вклада «ЛНР» в поддержку российской войны в Украине и ее морального духа.

«Эта тенденция особенно опасна для российских войск, стремящихся вербовать еще больше новых солдат из Луганской области, чтобы компенсировать недавние потери. Дальнейший раскол в возглавляемых Россией силах также чреват дальнейшим препятствием эффективности российских военных усилий», – утверждают в ISW.

Институт изучения войны напоминает, что подразделения «ДНР» ранее аналогично фиксировали подобные обращения, действуя в Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

«Это может свидетельствовать о том, что прокси-войска могут не полностью поддерживать экспансивные планы вторжения Кремля», – заключают в ISW.

В то же время Institute for the Study of War отмечает, что российские оккупационные власти продолжают создавать условия для длительного российского контроля над оккупированными территориями в Украине. В частности, российские оккупационные чиновники предположительно находятся на «передовой стадии планирования» референдума о присоединении их к России.

Также российские власти продолжали стимулировать граждан России к работе на оккупированных территориях в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».