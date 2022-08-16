Контингент РФ на правом берегу Днепра все отчетливее принимает очертания самоубийц 5 16.08.2022, 8:10

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Правый берег Херсонщины — это 100%-й остров Змеиный.

Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко («Злой одессит») объяснил, о чем говорит эвакуация коллаборантов из Херсона:

— С каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что российское командование смирилось с тем, что правый берег Херсонщины для них потерян.

Если еще три недели назад они пытались перебросить на правый берег как можно больше сил и средств, для не только обороны, но и неких наступательных действий, то сейчас картина кардинально иная.

Наиболее боеспособные подразделения 5-й и 35-й ОВА РОВ засели на левом берегу и не спешат передислоцироваться на правый. А сейчас и вовсе, отправка командного состава с правого берега на левый, выглядит не столько как попытка обезопасить систему управления войсками от неожиданных прилетов, сколько попытка сосредоточить его на плацдарме, который намереваются удерживать.

Куда интереснее и то, что сейчас начато оккупантами планирование эвакуации коллаборантов, которые оказывали наибольшее содействие РОВ на Херсонщине. То есть, наиболее полезных вывезут, а массовку оставят на милость СБУ?

Собственно, что мы видим?

Войска РОВ на правый берег массово не перебрасывают. КП и ПУ перемещают на левобережье. Готовятся планы эвакуации наиболее полезных сепаратистов.

Что это если не осознание того, что на правом берегу для РОВ – все?

Вот только одна дилемма, а что с подразделениями, которые уже на правом берегу и вывод которых это длительный логистический гемор, который в ближайшие дни вообще может быть неосуществим?

По сути, правый берег Херсонщины это 100%-й остров Змеиный, на который закидывали российские подразделения, которые методично перемалывали как в мясорубке ВСУ, методично и равномерно.

Иными словами, контингент РОВ на правом берегу все отчетливее принимает очертания самоубийц, которых как живое мясо командование бросило на участок, который они и сами понимают, что уже не удержать.

Интересно, а само живое мясо понимает, каково реальное отношение к ним у командования и какова их дальнейшая судьба на правом берегу?

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