«Те же яйца, только +55%»: что изменилось на полках с импортной едой в Беларуси 4 16.08.2022, 8:30

3,582

За полгода поменялись и цены, и наполнение.

1 января Беларусь ограничила импорт из ряда стран. У импортеров было время подготовиться и наполнить запасами свои склады. Но они не безграничны (как и запас денег). За семь с половиной месяцев запасы вымыло, а вместо них намыло новых богатств. Или ничего не намыло. Смотрим, что изменилось и сколько теперь стоит, пишет onliner.by.

Напомним, что в постановлении изначально были прописаны 18 укрупненных позиций: кондитерка, колбаса, хлеб, сыры, заморозка и много другого. Со временем правительство ослабило жесткость по группе свежих овощей и фруктов, разрешив яблоки, груши и еще несколько важных для холодильника позиций.

Была оставлена лазейка в виде квот для «сбалансированности рынка». Но похоже, что критический импорт — на самом деле критический (вроде детского питания). Квоты на ввоз французского сыра или итальянской колбасы? На общих полках не видно.

Мы отправились в магазин, где сфотографировали полки попавшего под санкции импорта в декабре прошлого года. С тех пор слишком многое изменилось как на полках, так и в целом.

Те же яйца, только +55%

Начнем с малопопулярной, но яркой мелочи: ирландские драже Jelly Bean выросли в цене на 25%, но сохранились! Если вам нужно, конечно.

У Kinder потери. На полке нет яиц из серии Joy, которые делали в Польше. Также не видно вафель Bueno и пирожных Delice. Остались яйца российского производства, только стоят они не 3,09 рубля, а 4,79. Получается, рост на 55%.

Также с полки исчезли жевательные конфеты Mamba, и вносим в «Красную Книгу» мишек Haribo. Они подорожали примерно на 22%, но факт в том, что осталось несколько пачек.

Пикантность в том, что в последние годы Белгоспищепром обещал сам «завалить» импортных мишек импортозаместителями. И вроде бы недавно в Славгороде заработала линия по производству жевательного мармелада (это все «Красный пищевик»), но в продаже его нет. Возможно, дело во встречных санкциях на сырье. Суть в том, что, пока белорусский медведь бодался с немецким, на полки легко пришел турецкий.

По цене дороже Haribo, но сейчас не до мелочей.

Турция, ОАЭ и Иран — новые кондитерские партнеры

Пробовали? Теперь можно меньше привозить в чемоданах из отпуска. Если вы туда ездите, конечно.

Вот полочка с Milka: было — стало.

Вместо Венгрии, Австрии, Украины, Болгарии и Польши осталась одна Россия. Рост цены на молочную шоколадку — 43%. Площади теперь занято больше, но ассортимент почти в два раза меньше.

Зимой мы переживали за любителей Lion из Польши. Оказалось, что зря. На полках лежит батончик российского производства, стоит на 28% больше.

Люкс стал доступнее

Если вам кажется, что все подорожало, то это правда, но есть и исключения. Все — из ряда дорогих прежде продуктов. Они и сейчас не всем по карману, но, пока дорожает и Milka, и Nestle (и «Коммунарка», к слову), стоит на месте Lindt. Его ассортимент почти никакой, но плитка стоит те же 9,99 рубля. Есть версии на пару рублей дороже, но это те же деньги, за которые их продавали в декабре.

То же касается и швейцарского Alprose — 22,99 рубля за 300 граммов.

Вот сравнение полки с версией полугодичной давности. Обратите внимание на плотные ряды KitKat. Если товар лежит в таких объемах, значит, полочка чем-то заболела. В нашем случае — отсутствием Ritter Sport. Шоколад в Минске надо искать в остатках. Возможно, он скоро появится, если информация о производстве в России квадратного шоколада (под другим названием) окажется правдой.

Немного места отдали российскому шоколаду «Бабаевский». Стоит почти 6 рублей.

С наборами ситуация обстоит так:

Merci (+25%) — есть.

Rafaello (+52%) — очень много (делается в России).

Toffifee (+21%) — есть.

Ferrero Rocher — нет.

Много повторок и много Rafaello. Ассортимент разбавляют небольшое количество оставшихся европейских сладостей и много нового из Турции и ОАЭ.

А вот здесь будет ценовой кошмар

На этой полке случилась радикальная смена ассортимента. Вместо британского, французского, итальянского печенья (там было много разных видов) пришла Турция. Из прошлого — несколько банок с датским печеньем.

Немецкий зерновой «пумперникель» предсказуемо исчез. Мы ожидали, что на полку лягут белорусские аналоги, но нет — получилось как в Можайске.

Полка с макаронами.

Pasta Zara подорожала на 33%, остальное — примерно на столько же. Цена итальянской пачки Barilla (остальное — из России) очень огорчает. Она и была недешевой, а теперь просто дорого.

Соусы того же производителя подорожали в два раза — теперь баночка Basilico стоит почти 11 рублей.

Если вам еще недостаточно больно и вы любили каши Nordic, крепитесь. Все эти хлопья стоили примерно 6 рублей или чуть больше. Рисовые были по 11 — теперь по 19.

Белорусские хлопья относительно держатся: +16%.

Польские орешки Felix заменились российскими Nuts for Life. Было 35 рублей, стало 43. Это не первый пример, когда российские аналоги стоят дороже. Это какие-то курсовые разницы? Риски? Предоплаты? Скорее всего, все и сразу. Покупателю остается расплачиваться.

Вот еще пример рядом. На полке стоят российские хлопья и польские. Бренд один — Nestle Gold. Российские подорожали на 41%, польские — на 26%.

А вот чудо-лук из России за 26 рублей. В декабре такой же из Нидерландов лежал на этой полке за 6 рублей.

Еще один показательный момент. Вы помните, что все последние годы полки были завалены польским яблоком и голландской грушей. Когда их запретили, все осторожно стали давать прогнозы: молдавские не хуже, в Турции найдем, из Ирана доставим. И все это нашли! Даже достали откуда-то белорусские, хотя в конце сезона те уже подустали. Вроде все наладилось. Но тут меняют текст постановления, разрешая европейские яблоки с грушами, — и что мы видим?

Все с радостью возвращаются к старой жизни, забывая про новые прогнозы. Получается, это или западные яблоки пропитаны зависимостью, или мы сами отказались от лучшего соотношения цены и качества для себя же.

К слову, в нижнем правом углу наши яблоки, у них самая высокая цена на этом прилавке. Так просто совпало.

Витрина с мясными деликатесами импортозаместилась российской продукцией. Из белорусского здесь — колбаса с дичью и почему-то варено-копченый сервелат. Наверное, потому что нарезан, это удобно и ново.

Если убрать «Савушкин» и Bonfesta, получится почти российская полка. Раньше здесь были еще польские сырки, Dziugas, финская Viola.

Ну и, собственно, в обычных сырах то же самое: просто выбор продукции из России. А если их убрать, то будет просто пустота. Оказывается, многочисленным названиям узкого ассортимента белорусского сыра не нужны очень длинные витрины.

А вот как было:

Это не импортозамещение — просто классический пример модернизации, о котором мы уже писали. Один производитель.

Баллон со сливками подорожал на 60%. Учитывая, что есть перебои с жирными сливками белорусского производства, любителям придется найти какую-то альтернативную игру.

Ну и съели наконец всю «заморозку». Польская пицца теперь, как и положено, в Польше. У нас осталась белорусская, и еще подвезли российскую.

Что получается?

Нельзя сказать, что у нас забрали хорошие продукты по одной цене и заменили другими подороже. Потому что неизвестно, как сильно подорожал бы импорт, не будь никаких запретов. Возможно, он бы просто исчез. Так что такой удар помог заранее поработать над изменениями в ассортименте.

Проблема в том, что полки за полгода не завалились новым белорусским продуктом — наоборот, получили в конкуренты российских производителей, которые пришли с радостью и хорошо себя чувствуют. Наши активно везут свои продукты на экспорт (да так, что приходится контролировать их обязанности по насыщению внутреннего рынка), а те везут свои сюда. Во что все это выльется, можно только догадываться.

Ситуация, конечно, требует покупательского терпения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».